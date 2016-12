Ora si può dire che Messi è il più forte di sempre?

15:55

- Impossibile dirlo. Charlize Theron è più bella di Monica Bellucci? E Monica Bellucci è meno bella di Marilyn Monroe? Domande alle quali non ci sono risposte. Il calcio – ovvero un gioco e non uno sport dove a vincere è sempre il migliore – non ha regole o, meglio, ognuno è libero di scriversi le proprie; si possono esprimere pareri, più difficile esprimere dei giudici. Anche se i numeri, ogni tanto, aiutano a fare chiarezza.Cominciamo col ricordare che lunedì scorso Lionel ha conquistato il Pallone d’Oro. La Pulce argentina, nata minuscola e diventata grande solo grazie a delle cure mediche specifiche, sta riscrivendo la storia del calcio mondiale e il terzo Fifa Ballon D’or consecutivo (eguagliato – a soli 24 anni – Michel Platini) “rischia” di rappresentare solo una tappa di una scalata che potrebbe consentire al genio di Barcellona di raggiungere la cima più alta dell’olimpo del calcio.Il calcio non è la ginnastica artistica. Non c’è una giuria e parlare di meriti vuol dire perdersi in un vero e proprio onanismo dialettico. Precisato questo, credeteci: il prestigioso trofeo non poteva che essere assegnato a lui. Leo è stato protagonista di un 2011 fantastico condito da cinque tituli: Liga, Champions League, Mondiale per club, Supercoppa spagnola e Supercoppa europea. Tutti, ovviamente, colorati di blaugrana, ma anche decorati da qualcosa come 55 gol nell’anno solare. Numeri da fantascienza che cancellano i due obiettivi falliti dalla Pulce, ovvero la Coppa del Re (conquistata dal Real Madrid di Mourinho) e la Coppa America (conquistata dall’Uruguay di Taberez). Unici nei, piccoli difetti, disegnati su un volto che incanta nonostante tratti tremendamente normali e smorfie persino un po’ goffe.Quello di Messi è stato un vero e proprio trionfo malgrado gli aventi diritto al voto – ovvero giornalisti, capitani delle Nazionali e commissari tecnici – non gli abbiano concesso la maggioranza assoluta delle preferenze. Il mondo, d’altronde, è pieno di personaggi che sentono il bisogno fisico di distinguersi; a volte nel bene, altre – la maggioranza – nel male. Per Leo “solo” il 47,7% dei voti, comunque più che sufficienti per battere la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Xavi, finiti sul podio davanti a Iniesta, Rooney, Suarez, Forlan, Eto’o, Casillas e Neymar.Il paragone, nato dal continuo desiderio di mettere a confronto stelle di epoche diverse, non può esistere e il giochino – peraltro senza soluzione – ha probabilmente già stancato. Chi “tifa” per Maradona sosterrà sempre che Diego, oltre ad aver vinto un Mondiale quasi da solo, esaltava chi giocava al suo fianco mentre Messi è esaltato da chi gli gioca a fianco; chi ama Messi più della propria madre sosterrà sempre che Leo è decisamente più forte nei sedici metri e che segnare resta indiscutibilmente la cosa più complicata prevista dal gioco del calcio. In comune hanno l’unicità tipica dei grandissimi, destinati a diventare termine di paragone una volta appesi gli scarpini. E’ mai esistito un fuoriclasse completo come Pelè, capace di segnare più di mille gol in carriera più o meno equamente distribuiti tra destro, sinistra e testa? E quando rivedremo su un campo di calcio un uomo-squadra come Di Stefano, capace di dettare legge oltre la soglia dei 40 anni? E come dare torto a chi ha un predilezione per Cruijff, o per Platini, o per Zidane? Non siamo sufficientemente attrezzati per dare risposte. Però possiamo goderci Messi ancora per qualche anno: un privilegio assai raro.