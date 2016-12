Perché si dice che il governo perde pezzi?

16:02

- Perché sono arrivate le prime dimissioni di un componente dell'esecutivo e altre potrebbero arrivare. Chi ha già lasciato il suo incarico è Carlo Malinconico, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria.Perché coinvolto in uno scandalo riguardante due vacanze nell'hotel a cinque stelle "Il Pellicano" di Porto Ercole pagategli dall'imprenditore Francesco De Vito Piscicelli. Vacanze pagate, a detta di Malinconico, "a sua insaputa". Come la casa al Colosseo di Scajola, giusto per intenderci.E' uno degli indagati nell’inchiesta per il G8 e la ricostruzione in Abruzzo. Uno della "cricca" per intenderci, quel signore che in una telefonata intercettata nella notte del sisma a L'Aquila rideva pensando ai possibili vantaggi economici del post terremoto.Negli ultimi giorni è al centro delle polemiche il ministro della Funzione pubblica Patroni Griffi. La Procura di Roma ha infatti aperto un fascicolo sull'appartamento di 100 metri quadrati a due passi dal Colosseo, acquistato per 170 mila euro dall'Inps.Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato. Ma forse è meglio entrare nei dettagli della vicenda che risale agli anni '80, quando Patroni Griffi era membro del Consiglio di Stato. Fu proprio il Consiglio di Stato ad attribuire allo stabile in questione l'etichetta di immobile "non di pregio", agevolando così l'affare concluso dal ministro. Nel 2008 Patroni Griffi ha pagato dunque un prezzo fissato sulla base di vecchie stime e ulteriormente scontato del 40% grazie alle agevolazioni previste per chi vuole comprare in blocco. L'allora ministro dell'Economia Tremonti si oppose alla vendita, ma gli inquilini dello stabile fecero ricorso, vincendolo.Fu proprio quel Carlo Malinconico dimessosi dal governo per la vicenda delle vacanze pagate. Quando si dice le coincidenze...