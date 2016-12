Perché tante polemiche dopo il no della Camera all’arresto di Nicola Cosentino?

15:56

- La bocciatura della richiesta di arresto del deputato del Pdl, accusato di concorso esterno in associazione camorristica, ha spaccato la Lega e riaperto la ferita tra radicali e Pd. Appena tre giorni prima la Giunta per le Autorizzazioni della Camera aveva espresso parere positivo, seppure con un solo voto di scarto. L’esito della votazione a Montecitorio era tutt’altro che scontato. E’ finita così: 309 no, 298 sì.A prevederlo è l’articolo 68 della Costituzione: “Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile”.Lo aveva promesso: “Comunque andrà il voto un minuto dopo mi dimetterò da coordinatore regionale del Pdl”. Subito dopo era stato più cauto, poi è arrivata la conferma. Lascia l’incarico di partito, non lo scranno a Montecitorio. Figuriamoci.Certo, così come tutte le indagini condotte dalla Procura di Napoli. Come ha detto anche Berlusconi, evidentemente soddisfatto, l’esito della votazione alla Camera fa sì che Cosentino possa “affrontare il processo da uomo libero”.Il rappresentate della Lega nella Giunta per le Autorizzazioni aveva votato no alla richiesta di arresto per il coordinatore campano del Pdl. Di fatto, all’interno del Carroccio, aveva avuto la meglio la linea dell’ex ministro dell’Interno Maroni a scapito di quella di Bossi, consapevole che il sì leghista all’arresto per Cosentino sarebbe stato il colpo mortale al rapporto con il Pdl e Berlusconi. Prima della votazione in Aula, quella decisiva, la segreteria ha lasciato ai deputati libertà di coscienza. E liberamente molti leghisti hanno votato contro l’arresto, risultando decisivi.Non ha digerito che grazie ai voti dei deputati del Carroccio un politico del Sud su cui pendono accuse pesanti, anche se tutte da verificare, abbia evitato il carcere. Qualche camicia verde senza troppi peli sulla lingua urla: “Avete salvato un camorrista, un amico dei Casalesi”. Ma non sono stati soltanto i seguaci di Bossi a prendersela: anche il popolo del web ha invaso la Rete di messaggi contro la Casta che salva sé stessa. Basta fare un giro sui social network per rendersene conto.Perché ancora una volta i sei deputati radicali, eletti in Parlamento nel 2008 nelle liste del Pd, se ne sono infischiati delle indicazioni del gruppo parlamentare, ovviamente a favore dell’arresto del deputato pidiellino, e hanno votato contro.