Qual è stato il film più visto durante le vacanze?

15:59

- Stavolta hanno vinto gli americani. Buffo che proprio nel 2011, cioè l’annata cinematografica che ha visto i film italiani incassare quanto quelli Usa (non accadeva da una vita), i nostri cinepanettoni siano stati sconfitti dai film made in Hollywood. Un dato che la dice abbastanza lunga sul logorio di certe formule casalinghe ormai superate dalla tecnologia e dal richiamo delle star d’oltreoceano. Comuqnue ecco gli incassi aggiornati: il primo è Sherlock Holmes-Gioco di ombre (Warner) con 17, 5 milioni di euro, seguito dal Gatto con gli Stivali (Dreamworks-Universal) con 15,5 e solo terzo da Vacanze di Natale a Cortina (Filmauro) con 12 milioni e fuori podio, in quarta posizione, dal decimo film di Leonardo Pieraccioni Finalmente la felicità (Medusa) con 10 milioni.Dopo 28 anni di successi (tanti sono i film prodotti espressamente per il pubblico natalizio da De Laurentiis fin dal primo leggendario Vacanze di Natale del 1983) parlare di crisi è prematuro. Semmai, è la crisi che ha limitato il consumo cinematografico del pubblico, nel senso che chi fino agli anni scorsi poteva permettersi di portare al cinema la famiglia un paio di volte durante le feste, questa volta lo ha fatto una sola. E a quel punto sono entrate in ballo le logiche di scelta, guidate come sepre a Natale dai bambini o adolescenti, che premiano infatti Sherlock Holmes o il Gatto con gli stivali. Certo, il cinepanettone (inteso come tale anche quello di Pieraccioni, che dal 1996 esce esclusivamente a Natale) aveva già da tempo mostrato segni di cedimento, anche per la scarsa qualità degli ultimi film. Basti pensare che già lo scorso anno Natale in Sudafrica, forse il film meno riuscito della lunga serie, aveva perso la battaglia coi rivali Babbi Natale Aldo Giovanni & Giacomo, pur incassando comunque circa 6 milioni più di Vacanze di Natale a Cortina. Idem per Pieraccioni, che scende con Finalmente la felicità al punto più basso della sua carriera nata con l’exploit storico del Ciclone prima e di Fuochi d’artificio poi (entrambi nella classifica dei maggiori incassi del cinema italiano).Nient’affatto. La formula del cinepanettone è talmente valida che persino gli americani, quest’anno, hanno provato ad imitarla col modesto Capodanno a New York. Il lavoro da fare, e da fare presto, riguarda però lo svecchiamento delle formule, dei personaggi e delle sceneggiature. Rimescolare un po’ le carte, tornare a sorprendere il pubblico, dare l’occasione di emregere a qualche giovane talento, sempre nel solco della tradizione, sembra l’unica strada da percorrere per salvaguardare la fetta natalizia del mercato che si aggira intorno al 30% dell’intero fatturato annuale. Impossibile pensare di lasciarla ad altri.Tutt’altro. Il nostro cinema si è risvegliato, dal punto di vista del mercato, proprio grazie alle commedie, da Benvenuti al Sud (ottobre 2010) in poi. I cinepanettoni fanno storia a sé. Tanto è vero che a dare il cambio a Neri Parenti e a Pieraccioni ci sono già Carlo Verdone col suo Posti in piedi in Paradiso, attesissimo, e Luca Miniero col sequel Benvenuti al Nord sempre con la coppia Bisio-Siani. Insomma, la situazione è tragica…ma non seria!