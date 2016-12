Perché Di Pietro ha attaccato il Colle dopo il no della Consulta ai referendum sulla legge elettorale?

- Il leader dell’Italia dei Valori è tra i promotori del referendum contro l'attuale legge elettorale. La bocciatura della Corte Costituzionale è stata vista da Di Pietro come un sostegno indiretto all’attuale governo Monti fortemente voluto da Giorgio Napolitano: “Quella della Corte – questo l’attacco del leader Idv - è una scelta politica per fare un piacere al capo dello Stato e alla maggioranza trasversale e inciucista che appoggia Monti”. “Insinuazione volgare e del tutto gratuita”, ha replicato Napolitano.

COSA CHIEDEVANO I QUESITI?

Il primo chiedeva l'abrogazione totale della legge Calderoli, detta anche “Porcellum”, il secondo ne chiedeva l'abrogazione per parti. Se fossero stati ammessi sarebbe tornata in vigore la legge precedente, ovvero il "Mattarellum".

CHE DIFFERENZA C'E' TRA LE DUE LEGGI ELETTORALI?

Il Porcellum ha introdotto nel 2006 un sistema proporzionale con soglie di sbarramento e liste bloccate. L'elettore, in pratica, vota esclusivamente per il partito. Deputati e senatori vengono abbinati ai seggi conquistati in base alla posizione del loro nome nella lista bloccata: scompare cioè la preferenza. Il Mattarellum, è un sistema maggioritario con una quota proporzionale. I tre quarti dei parlamentari erano eletti a turno unico con un sistema maggioritario a collegi: ogni forza politica presentava un solo candidato e tra tutti risultava eletto quello più votato.

PERCHE' LA CORTE HA GIUDICATO INAMMISSIBILI I QUESITI?

Secondo molti costituzionalisti il referendum non può essere applicato alle questioni elettorali, ma dovrebbe essere il Parlamento ad apportare tali modifiche. Le motivazioni della Corte saranno depositate entro il 10 febbraio.



