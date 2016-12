A "Jazz Meeting" Michele Di Toro

foto Dal Web 12:25 - Sabato 14 gennaio, all'Auditorium G. Di Vittorio in Corso di Porta Vittoria 43, a Milano riprende l'Atelier Musicale, con un musicista tra i più completi e originali del panorama nazionale: Michele Di Toro, artista di formazione classica e jazzistica insieme, che grazie alla vasta cultura pianistica, ha affrontato innumerevoli repertori, compresi quelli del ragtime e dello stride piano, oltre a brani di jazz moderno e contemporaneo e alle pagine di autori colti, in particolare quelle scritte a cavallo tra '800 e '900. - Sabato 14 gennaio, all'Auditorium G. Di Vittorio in Corso di Porta Vittoria 43, a Milano riprende l', con un musicista tra i più completi e originali del panorama nazionale:, artista di formazione classica e jazzistica insieme, che grazie alla vasta cultura pianistica, ha affrontato innumerevoli repertori, compresi quelli del ragtime e dello stride piano, oltre a brani di jazz moderno e contemporaneo e alle pagine di autori colti, in particolare quelle scritte a cavallo tra '800 e '900.

Un percorso che spazierà dagli omaggi a Ginastera e Intra al lirismo espressionista di Prokofiev, dalla percussività di Bartok all'impressionismo di Ravel e Debussy, ripensati nell'ottica del jazz di matrice europea e contemporanea. A Michele, nostro gradito ospite a "Jazz Meeting", abbiamo chiesto come riescono a convivere l'anima jazz e quella classica. "Con grande naturalezza - dice il musicista -, anche a Milano farò tesoro di entrambe le esperienze, per questo ho scelto un programma che si addice al mio ruolo di pianista ed improvvisatore; dai compositori del '900 che hanno creato cose meravigliose, prenderò spunto per improvvisazioni in stile jazz e non solo. Il jazz e la musica classica hanno molti punti di contatto, basti pesare al lavoro fatto da Loussier in Francia con Bach, sono tutte idee che aiutano a trovare nuove forme di espressione: il jazz a mio avviso è nato anche dall'evoluzione della musica "colta” europea".



Pur lavorando in territorio jazzistico non dimentichi le tue origini nella musica classica...

Sì questo è proprio la base del progetto che presenterò a Milano e che porterò in giro per l'Italia per tutto il 2012, in questo lavoro c'è la volontà di unire il repertorio classico a quello legato all'improvvisazione, si possono ascoltare passi di Ravel o Prokofiev, da lì uscirà la mia musica che è fatta di improvvisazione ma anche accostamenti inconsueti.



Come nascono in genere le tue composizioni?

Nascono da suggestioni, visioni che prendono vita attraverso il pianoforte; sabato in particolare eseguirò un brano che si chiama "Ecolocation” dedicato al luogo virtuale dove il suono di forma e si sviluppa. Le mie composizioni non nascono da un solo canale, ma da molti elementi diversi tra loro. Sabato cii sarà anche un omaggio ad Enrico Intra, personaggio chiave del jazz italiano con riferimenti ai grandi compositori del '900.