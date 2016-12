Chi sarà lo sfidante di Obama per la Casa Bianca?

18:35

- E’ presto per dirlo, ma qualche indicazione è arrivata dai caucus nello Iowa, teatro d'esordio del duello intestino tra gli aspiranti alla nomination repubblicana per le presidenziali Usa di novembre. Per un pugno di voti ha avuto la meglio Mitt Romney, ex governatore del Minnesota. Adesso sembra lui il più accreditato per la sfida a Obama. Anche se nella lunga corsa verso le elezioni potrebbe spuntare più avanti un nome nuovo, che ancora non figura nell’elenco ufficiale dei candidati.Al momento il rivale più accreditato sembra Rick Santorum, ex senatore della Pennsylvania, battuto sul filo da Romney. Poi c’è Gingrich, politico di grande esperienza e speaker della Camera negli anni dell'amministrazione Clinton. Qualche spiraglio per Ron Paul, ultraconservatore in tema di diritti civili e ultraliberista in economia. Gli altri sono l’ex governatore dello Utah John Huntsman e l’ex governatore del Texas Perry. Quest’ultimo sembrava potersi giocare qualche chance ma nello Iowa ha racimolato solo il 10%. Pensava al ritiro, come hanno già fatto altri candidati, poi è tornato sui suoi passi.Sì. Ha già gettato la spugna Michelle Bachmann, deputato del Minnesota e paladina degli ultraconservatori del Tea Party, fermatasi a un modesto 5%. Prima del voto nello Iowa si era ritirato il forte Herman Cain, travolto da uno scandalo sessuale.Perché è il primo stato americano in cui si vota. E perché, secondo gli esperti, rappresenta un microcosmo perfetto di tutti i gruppi e delle tendenze dei sostenitori del Partito Repubblicano. Dati alla mano potremmo però smentirli: dal 1976, soltanto in due occasioni – nel 1996 con Bob Dole e nel 2000 con George W. Bush – il vincitore del caucus in Iowa coincise con il candidato scelto alla fine delle primarie.