I politici italiani sono davvero i più pagati?

- Sì, come ha evidenziato il rapporto della Commissione governativa incaricata di comparare il livello retributivo dei politici italiani a quello dei colleghi europei. I nostri parlamentari guadagnano oltre 16mila euro al mese. Più di francesi (13.500), tedeschi (12.600), olandesi (10.000), austriaci (8.650) e spagnoli (4.630). Tradotto significa il 60% in più rispetto alla media europea. Il gruppo di lavoro, guidato dal presidente dell’Istat Enrico Giovannini, era stato istituito con la manovra di stabilizzazione economica dello scorso luglio, quella varata dal governo Berlusconi. Sulla base dei risultati ottenuti si sarebbe dovuto procedere all’adeguamento degli stipendi alla media.Per il momento no, perché la Commissione stessa ha precisato che i dati raccolti sono parziali, provvisori e dunque insufficienti per avere una rilevanza per il fine richiesto dalla legge. Insomma, quattro mesi di lavoro non sono bastati e Palazzo Chigi ha negato un’ulteriore proroga. Il risultato è che gli stipendi dei politici sono al riparo.La Camera ha provato a smentire la tesi della Commissione affermando che l’ammontare netto della sola indennità parlamentare risulta inferiore a quello degli altri paesi presi a riferimento.No. E’ vero che considerando solo l’indennità netta la paga risulta più bassa rispetto a quella di altri paesi Ue, ma in questo modo si lasciano fuori dal conto i rimborsi, le diarie e tutti i benefit aggiuntivi. Soldi che arrivano nelle tasche dei nostri politici e che solo in certi casi sono usati per pagare i collaboratori o dirottati ai partiti.Camera e Senato hanno rivendicato la loro autonomia decisionale in materia e nell’ultima manovra è stato approvato un emendamento che ricolloca dal governo al Parlamento il compito di agire su questo tema. Secondo gli impegni, presi dai presidenti Fini e Schifani a metà dicembre, la decisione sull’entità dei tagli dovrà arrivare entro il 31 gennaio.