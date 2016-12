Ripartono i negoziati in Medio Oriente: è la volta buona per la pace tra israeliani e palestinesi?

18:39

- I negoziatori israeliani e palestinesi sono tornati a incontrarsi questa settimana ad Amman, su invito della Giordania e alla presenza dei rappresentanti del Quartetto per il Medio Oriente (composto da Nazioni Unite, Russia, Stati Uniti e Unione Europea). Si tratta di colloqui per verificare che ci sia un’intesa sufficiente a riprendere i negoziati veri e propri, entro la scadenza fissata del prossimo 26 gennaio. Il processo di pace è fermo ufficialmente dal settembre del 2010, quando Israele non ha rinnovato la moratoria sulla costruzione di insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.Il capo negoziatore, Saeb Erekat, ha ribadito innanzitutto che deve essere fermata l’espansione degli insediamenti sui territori in cui dovrebbe sorgere un futuro stato della Palestina. Israele però continua a dare via libera a nuove abitazioni per i coloni, nonostante siano una violazione del diritto internazionale (tra cui le risoluzioni 181 e 194 dell’ONU). Altrimenti, si insisterà sul riconoscimento pieno della Palestina alle Nazioni Unite, su cui pende il veto americano.Israele rifiuta precondizioni alla ripresa del processo di pace e ritiene che quest’ultima debba fondarsi su 22 punti, stando a un documento presentato ad Amman dall’inviato, Yitzhak Molcho. Sono inclusi tra gli altri: il rifiuto di sgomberare gli insediamenti in Cisgiordania, dove vivono circa 300 mila persone, e di farvi rientrare tutti i palestinesi della diaspora; la necessità di mantenere i propri soldati a presidio della frontiera con la Giordania.I palestinesi e la comunità internazionale puntano alla soluzione del doppio Stato, che è sul tavolo da oltre sessant’anni. Nel frattempo Israele ha occupato nella guerra del 1967 Gerusalemme Est, la Cisgiordania e la striscia di Gaza e ulteriori porzioni di territorio con il Muro in costruzione. Secondo le autorità palestinesi, il confine tra i due Stati deve passare sulla linea precedente al ’67. Ad Amman, Israele avrebbe concesso solo alcune aree arabe di Gerusalemme, rivendicata come capitale da entrambe le parti.Ce ne sono tanti in questa terra contesa, religiosi e storici prima che politici. Il più insidioso è costituito dai coloni ebrei, circa 300 mila in Cisgiordania e 250 mila a Gerusalemme Est (le poche migliaia di Gaza sono state evacuate nel 2005). Negli ultimi tempi sono tornate le violenze ai danni di moschee e di residenti palestinesi. Dall’altro lato, movimenti come Hamas e Jihad Islamica, pur tra segnali di accordo con le posizioni moderate, non hanno rinunciato alla resistenza armata e alla negazione dello Stato di Israele.