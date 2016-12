Perché chi vive con una protesi Pip ha paura?

12:24

- Per le autorità francesi le Poly Implant Prothese contengono materiale “che non corrisponde agli standard internazionali”. Tra l’altro si dice contengano silicone ad uso agricolo e un addittivo petrolchimico mai provato sull’essere umano. Si parla di materiale “potenzialmente cancerogeno” come dimostrano l’infiammazione dei linfonodi ascellari di chi le ha impiantate.Domanda da girare alle autorità sanitarie italiane, con il rischio di sbattere contro un muro di gomma. In Francia sono vietate dal 1997, negli Stati Uniti non hanno mai avuto l’ok al commercio. In Italia la sperimentazione è proseguita di fatto fino all’anno scorso quando il Ministero ha emesso la circolare di divieto. Prima di allora ad ogni paziente veniva fatto firmare un documento di accettazione della sperimentazione. Le Pip erano garantite per venti anni.Il successo era dovuto al basso costo e alla facile reperibilità. In media costavano circa 700 euro + Iva. A questa cifra andavano aggiunte le spese dell’operazione. Adesso per mettere silicone sicuro si sfiorano i mille euro a coppia di protesi. Oggi un intervento si aggira sui 6mila euro.No, tranne quando ci sia “una indicazione clinica specifica”, come previsto dal Parere Integrale del Consiglio Superiore di Sanità riunitosi appositamente lo scorso 22 dicembre. In pratica in caso di carcinoma. In Inghilterra invece le strutture sanitarie che hanno impiantato le Pip ora sono chiamate a toglierle a un prezzo inferiore a quello di mercato.Francia e Italia invitano a rimuovere le Poly Implant così da evitare malattie dovute a probabili rotture e/o reazioni infiammatorie. Controcorrente Londra: per il segretario alla Salute Andrew Lansley i rischi legati alla rimozione sarebbero superiori ai benefici della rimozione di questi impianti".Per i numeri: nel mondo sono 400mila in 65 Paesi le donne con le Poly Implant nel corpo. E il solo dubbio di portarsi in giro qualcosa di “potenzialmente cancerogeno” non fa dormire sonni tranquilli. Solo nel Regno Unito 250 pazienti hanno fatto direttamente causa all’azienda francese (il cui titolare, il 72enne Jean-Claude Mas, è ricercato dall’Interpol).