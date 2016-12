Perché c'è un nuovo braccio di ferro tra Iran e Usa?

18:41

- Tra Washington e Teheran non è mai corso buon sangue dalla Rivoluzione con cui gli ayatollah hanno rovesciato lo Scia nel 1979. In questi giorni la Repubblica Islamica ha svolto alcune esercitazioni navali nel Golfo Persico per mostrare al mondo la sua capacità militare e ha minacciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, un braccio di mare attraverso cui passano le petroliere dirette nell'Oceano Indiano con un terzo del greggio mondiale. Gli Stati Uniti, che possiedono diverse basi militari nella zona, hanno avvertito che non consentiranno alcuna limitazione al traffico marittimo.L'Iran difficilmente arriverà a chiudere lo stretto di Hormuz, anche perché bloccherebbe le sue stesse esportazioni di petrolio. La vera posta in gioco è invece la questione nucleare iraniana, con Teheran che vuole proseguire il suo programma di ricerca "civile" e l'Occidente che vuole impedirne un uso "militare". Israele è pronto a lanciare un attacco contro le centrali atomiche iraniane se continueranno ad essere vane le azioni diplomatiche e le sanzioni economiche. Teheran mostra i muscoli e lancia i suoi missili nelle manovre militari proprio per far capire al mondo quale sarebbe la sua reazione ad un blitz.I missili che sono stati "testati" durante le esercitazioni, il Kader e il Nur, nonostante siano stati definiti da Teheran "a lungo raggio" non superano i 200 chilometri di portata. L'Iran però possiede missili come lo Shahab 3 in grado di colpire a duemila chilometri di distanza, quindi anche Israele e i paesi del Mediterraneo. Se venissero armati con materiale nucleare sarebbe un vero incubo. Inoltre, in caso di guerra, gli alleati dell'Iran, come Siria ed Hezbollah nel sud del Libano, sono pronti a sostenere militarmente Teheran.A Teheran è in corso un braccio di ferro tra i conservatori di Ahmadinejad e gli ultraconservatori religiosi di Khamenei in vista delle lezioni legislative di marzo. Ciascuno alza la voce per guadagnare consensi e distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni. Lo scontro di potere è piuttosto complicato e questo spiega l'alternarsi di minacce alle aperture al dialogo.Il rischio che si passi dalle parole ai fatti, che l'escalation di minacce verbali si trasformi in confronto militare, è dietro l'angolo. Se una portaerei americana venisse colpita da un missile nel Golfo Persico, da chiunque sia sparato, ci sarebbe una inevitabile ritorsione degli Stati Uniti. Washington ha fornito negli scorsi mesi sistemi antimissile agli Emirati Arabi Uniti e caccia bombardieri all'Arabia Saudita per difendersi in caso di un attacco dell'Iran. La Repubblica Islamica, considerate le rivolte che stanno facendo villare il suo storico alleato siriano, è però sempre più isolata e questo dovrebbe spingerla ad una maggiore moderazione.