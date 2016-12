A "Popular" Roberto Cacciapaglia

foto Dal Web 16:09 - Si intitola "Live From Milan", il doppio cd e dvd live di Roberto Cacciapaglia edito da Glance/Sony. E' il primo disco dal vivo del compositore, che racchiude gli ultimi 3 anni del lavoro del Maestro composto da due live milanesi: quello del 2007 al Teatro degli Arcimboldi con l'orchestra Milano Classica e quello del 2010 presso l'Auditorium. Un modo per condividere la sua arte dal vivo in cui primo piano resta sempre la Musica, intesa come rito collettivo di comunicazione fra chi la fa e chi la guarda, sottolineando i legami reciproci tra: musica, artista e pubblico. - Si intitola", il doppio cd e dvd live diedito da Glance/Sony. E' il primo disco dal vivo del compositore, che racchiude gli ultimi 3 anni del lavoro del Maestro composto da due live milanesi: quello del 2007 al Teatro degli Arcimboldi con l'orchestra Milano Classica e quello del 2010 presso l'Auditorium. Un modo per condividere la sua arte dal vivo in cui primo piano resta sempre la Musica, intesa come rito collettivo di comunicazione fra chi la fa e chi la guarda, sottolineando i legami reciproci tra: musica, artista e pubblico.

All'interno anche "Luminous Night", brano eseguito live al Teatro Carignano di Torino con il corpo di ballo della compagnia di danza Arkè e contenuto come extra sia nei cd che nel dvd. Roberto Cacciapaglia, nostro gradito ospite questa settimana a "Popular", ci ha illustrato questa uscita discografica.

"Ho scelto di inserire nella prima parte del dvd un concerto con orchestra - spiega Roberto -, perché non sempre ho avuto l'opportunità di girare l'Italia con questo tipo di formazione. Devo anche dire che per me l'evento dal vivo rappresenta una continua emozione dal momento in cui il tasto del pianoforte emette un suono, che entra nella mente ma anche nell'anima di chi ascolta.



Cosa rappresenta per te il pubblico?

Secondo me la gente che assiste ad un concerto è il rito collettivo, l'unione vera e propria dove la musica è protagonista. Lei ti porta in luoghi diversi dalla realtà caotica che viviamo oggi. La musica è come un salvagente ed il suo scopo naturalmente è far divertire ma anche risvegliare chi ascolta, fino a ritrovare parti di noi che abbiamo bisogno di far emergere: il pubblico è il nostro specchio. Girando l'Italia ho l'impressione che nei concerti nasca un'alchimia dove il pubblico è parte essenziale.



Internet rappresenta uno strumento per chi vuole allargare gli orizzonti anche in campo musicale?

Sì, infatti la rete non ha censure ed Internet è ideale per chi non vuole sottostare al pensiero musicale dominante. Internet favorisce anche l'ascolto e la condivisione di brani tra persone. Questa può essere considerata una sorta di reazione al malessere della gente che nei canali ufficiali: radio, tv o giornali non trova più riscontri.



Intanto il 18 gennaio partirà con un concerto a Bologna all' "Arena del Sole" il tour 2012 di Roberto Cacciapaglia. Il 27 gennaio sarà a Roma all' Auditorium "Parco della Musica" - Sala Petrassi.

Giancarlo Bastianelli