Allegiance, una normale famiglia di spie russe

Alex O' Connor è un mix slavato e con le lentiggini, tra La Talpa di Le Carrè, Richie Cunningham di Happy Days e il Reed Richard dei Fantastici Quattro da giovane: ossia un nerd dall'intelligenza scientifica indomabile. Il ragazzotto, oltre ad essere un agente della Cia in servizio permanente è anche il protagonista di Allegiance ("Fedeltà", da lunedì 7 settembre su Premium Stories, negli Usa dalla NBC, prende spunto da Ta Gordin di Ron Leshem) , una serie che a prima vista mi sembrava una mera scopiazzatura di The Americans.

La trama, in effetti, ne è una fotocopia: due insospettabili marito e moglie di Philadelphia, sposati da anni e con prole, sono in realtà una coppia d'efficientissimi agenti dell'ex Kgb. Soprattutto lei, Katya, la madre, è una specie di Nikita in sonno in grado di sgozzare chiunque –cioè quasi tutti- in sospetto di molestare i suoi tre figlioletti. Figlioletti di cui il secondogenito è Alex, appunto; la primogenita è una scafatissima hacker che va a letto con una spia russa che ricatta i suoi genitori; e la terzogenita una teenager rompitasche con la facoltà innata di trasformarsi in un arma di ricatto semovente.

Ciodetto, dopo i primi venti minuti di visione, ti dimentichi di The Americans, molto più complesso, e ti lasci trascinare dalla sceneggiatura da guerra fredda senza la guerra fredda. Il plot di Allegiance ha il pregio di essere narrazione semplice, orizzontale, come i vecchi telefilm spionistici di una volta. Non ci sono sottotrame e parentesi nel passato, o fantasie lisergiche alla JJ Abrams. Nella prima puntata il figlio, cuore di mamma, già sospetta che i suoi sono agenti doppiogiochisti e minaccia di denunciarli alla Cia; e i genitori si salvano grazie alle madre che s'inventa d'aver cornificato per anni il padre, cosa peraltro che si rivela vera e il padre ci rimane malissimo.

Nelle altre, via via, si scopre che un mercenario vuole vendere una bomba nucleare ai terroristi; e che sia i servizi russi che americani contano su Alex il quale, addirittura, fa il triplo gioco. In mezzo ci scorrono omicidi, agenti Fbi fighissime, spioni russi che ammazzano i propri autisti per un moto di stizza, spioni nippoamericani che spianano ricettatori della camorra italiana grazie al karate e a un senso dello humour desueto. Alla fine ti diverti, ma non capisci mai bene per chi fare il tifo…