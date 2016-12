Alessandro Scillitani ospite di "Popular"

13:01 - Dal 23 al 27 ottobre torna il "Reggio Film Festival” rassegna internazionale dedicata all’ampio mondo del cortometraggio, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. Centro principale della manifestazione sarà la Fonderia, sede della Fondazione Nazionale della "Danza Compagnia Aterballetto" con alcuni appuntamenti anche allo Spazio Gerra.

In programma la selezione dei migliori cortometraggi fra gli oltre milleduecento pervenuti da tutto il Mondo al Festival. Gradito ospite questa settimana a "Popular" Alessandro Scillitani, regista e direttore artistico della manifestazione.



"Certamente - dice Scillitani - il cinema è l'arte che in assoluto sintetizza tutte le altre, le comprende e può rappresentarle. Ho sempre gradito raccontare anche dal vivo le altre forme di arte: dal teatro, alla musica, alla danza non è il primo anno che il festival collabora con la compagnia "Aterballetto", vero fiore all'occhiello di Reggio Emilia. Nessuno come Jiri Kylian ospite alla manifestazione, poteva incarnare questo sodalizio. Jiri ha curato più di cento coreografie in tutto il mondo, poi è arrivato al cinema con il cortometraggio i suoi sono filmati con richiami alla danza al cinema musica, con echi che potrei dire “felliniani” nella sua espressione cinematografica. Ospiteremo la prima mondiale del suo recentissimo Schwarzfahrer".



Altro prestigioso ospite di questa edizione è Simone Massi.

Si lui è un noto artista di corti di animazione e autore da vari anni della sigla del Festival di Venezia. Per “minimum fax”, ha pubblicato un cofanetto che contiene tulle le sue opere realizzate a mano. In un mondo dove si lavora con il computer, Simone Massi disegna fotogramma per fotogramma e realizza di tratti e di personaggi. Un doppio riconoscimento per lui quest'anno alla Mostra Del Cinema dove ha vinto il Premio come Miglior Documentario.



Molto importanti saranno anche i workshop del "Reggio Film Festival".

Si, fra le iniziative di questa edizione avremo alcuni workshop allo Spazio Gerra. In particolare "Falso Movimento" che ha come obiettivo la realizzazione di un film animato ispirato al tema del "Fake" e delle aspettative tradite a cura di OttoMani. Il festival si concluderà poi allo Spazio Gerra lunedì 27 con la proiezione dei corti vincitori e degli esiti dei workshop.