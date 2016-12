Alessandro Lanzoni a Jazz Meeting

15:30 - Si intitola "Seldom" ed è stato pubblicato da "Cam Jazz" il nuovo lavoro discografico di Alessandro Lanzoni, il giovane ed eclettico pianista ospite questa settimana a "Jazz Meeting". Ad affiancare Alessandro in questo percorso troviamo: Enrico Morello alla batteria e Matteo Bortone al contrabbasso. Lanzoni ha solo 22 anni e avendo iniziato con una formazione classica, vanta già esperienze internazionali di tutto rispetto. Ha suonato con Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Fabrizio Bosso.

L'anno scorso ha vinto il premio Top Jazz come miglior nuovo talento 2013. Proprio lui ci parla del progetto. "Innanzitutto - spiega Lanzoni - direi che la nostra non è una formazione inconsueta, dal momento che i trombettisti, se devono formare un proprio gruppo, lo fanno unendosi ad un trio, per quel che riguarda il nostro progetto la cosa inconsueta è che io come leader del trio ho coinvolto un trombettista come Ralph Alessi".



Il progetto era nato come trio?

Si il trio iniziò il suo percorso tre anni fa, con questa formazione incidemmo il primo disco, poi nacque in noi l'esigenza di coinvolgere un altro elemento ed abbiamo pensato appunto ad un trombettista come Ralph, avevo in mente un musicista con le sue caratteristiche adatto per il nostro modo di concepire il jazz, abbiamo constatato che lui era la persona giusta per la sua versatilità ma anche per la modernità del linguaggio musicale.



Il progetto è frutto di quello che si potrebbe definire "work in progress"...

Abbiamo inciso il disco senza conoscerci prima di arrivare in studio in quella situazione abbiamo affinato il nostro interplay "sul campo", quindi lavorando insieme; è andato tutto bene e posso dire che si è creata un'intesa speciale.



Molte "gemme" musicali nel disco...

I brani sono tutte mie composizioni tranne una del bassista Matteo Bortone, poi ci sono tre improvvisazioni libere che abbiamo fatto solo in duo con Alessi; mi sono trovato bene anche in questa dimensione e l'improvvisazione libera è la parte che preferisco del disco, dal momento si percepisce che c'è molta naturalezza in quello che accade.