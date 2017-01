Addio Carrie Fisher: gli Anni Ottanta perdono un'altra icona

“Cosa resterà, di questi anni Ottanta” cantava e si chiedeva Raf un milione di anni fa. E la domanda è quanto mai attuale adesso che il tempo e la vita stanno portando via pezzi di quel mosaico, tessere di quel puzzle che rese magica una decade. Se ne va George Michael e con lui l’iconografia degli anni Ottanta. Pochi cantanti hanno incarnato quell’atmosfera, Last Christmas sembra, più che un video clip, il manifesto di una poetica, di una generazione. Prima di lui questo 2016 dispettoso si era portato via George Gaynes, meglio conosciuto come lo svagato comandante Lassard di Scuola di Polizia, pietra miliare della comicità assurda e scanzonata di quegli anni. Ma anche, in ordine sparso, Bud Spencer, Lino Toffolo, Prince, Anna Marchesini, Alan Thicke di Genitori in Blue Jeans, tutti artisti che hanno segnato quel periodo in modo indelebile. Per finire con la principessa che tutti quelli nati negli anni Settanta (e prima) hanno sognato almeno una volta di salvare (anche se non ne aveva affatto bisogno): Carrie Fisher, Leila ma anche la fidanzata pazza e psicopatica di Jake “John Belushi” Blues.