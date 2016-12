A "Popular" Stefano Bollani

Il geniale pianista è gradito ospite questa settimana a "Popular". "Emozionante suonare a Spoleto con un' orchestra come quella dell'Accademia di Santa Cecilia - dice Bollani -, in un festival che in quasi sessanta anni di storia non ha mai badato alla distinzione tra i vari comparti dello spettacolo: musica, prosa o danza, ma anche tra i generi musicali: dal barocco alla musica del '900. Proprio con questo spirito ho proposto una "Rapsodia in Blue" dove i temi giocano tra loro e si ricorrono. Quella dell'Accademia di Santa Cecilia è un'orchestra con la quale ho lavorato spesso, con direttori come Conlon o Harding, magistralmente diretta da Antonio Pappano. A Spoleto per la prima volta ho suonato con questo prestigioso direttore d'orchestra, anche lui come me aperto a tutta la musica".



Il vostro concerto a Spoleto ha confermato la versatilità di questa orchestra...

La duttilità dell'orchestra dimostra che anche suonando musica classica ci si può divertire e far divertire il pubblico. Il lavoro che ho fatto recentemente su Frank Zappa, testimonia quanto per me i vari generi non siano importanti, ciò che realmente conta è emozionare il pubblico, con una proposta musicale di qualità. Tra i compositori che amo molto anche Nino Rota che oltre ad essere stato una grande compositore è stato una grande amico del Festival dei due Mondi di Spoleto.



Pubblico attento ma anche caloroso...

Sono stato sorpreso del grande calore del pubblico: la piazza è meravigliosa, credo sia merito di questa location, se la gente riesce a liberarsi dai pensieri di ogni giorno ed aprire la mente all'ascolto della musica. Considero il concerto a Spoleto per il festival dei Due Mondi un' altra opportunità per imparare e migliorarmi.