A "Popular" ospite Giua che presenta "Improvvisamente"

"Improvvisamente" spiega Giua "racchiude principalmente canzoni scritte da me, insieme al poeta Pier Mario Giovannone, ma anche con Armando Corsi e Oscar Prudente, alcune sono state scritte interamente da me".



Ci sono ospiti come Zibba che canta in "Improvvisamente" una voce la sua che ritengo perfetta per questo tipo di pezzo, poi Pilar che interpreta con me "Scivola Sud”, in "Fragole e Vento" invece ho invitato Victoria Vox una cantante americana originalissima che suona l'ukulele poi usa la voce come fosse una tromba.



Sono soddisfatta del risultato finale, che ho raggiunto anche grazie ad un altro collaboratore come Stefano Cabrera degli Gnu Quartet che ha arrangiato l'album.



Com'è stato lavorare con musicisti come Prudente e Corsi?

Armando è stato il mio maestro di chitarra da quando ero una ragazzina, sia lui che Oscar mi hanno aperto un mondo con la loro esperienza ed il loro carisma , Prudente è stato autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da loro ho captato un grande carisma.



Il singolo ha una storia particolare

"Improvvisamente" che dà il titolo al disco è un canzone che ho composto due anni fa quando ho scoperto di aspettare il mio bambino, un evento che sconvolge positivamente la vita e che aiuta a suo modo ad aprire gli orizzonti, con prospettive che non immaginavo. Ora come non mai sono soddisfatta del mio lavoro che, spero, interesserà anche il mio pubblico