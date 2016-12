A "Popular" Mogol: "Battisti è moderno ancora oggi"

16:42 - I testi delle sue canzoni hanno fatto sognare e innamorare generazioni di persone, come se scrivere ed emozionare il pubblico, per Giulio Rapetti in arte Mogol fosse stato in questi anni qualcosa di naturale, una passione che dopo decenni non accenna a diminuire. Il poeta ha consegnato alla musica italiana capolavori immortali non solo nel lungo sodalizio con Battisti, ma anche quello con Cocciante, Gianni Bella ed altri big della musica di casa nostra.

Il nuovo lavoro discografico di Mogol si intitola "Battisti Mogol Versione Rock" ed è eseguito dai New Era. Lo stesso Mogol gradito ospite questa settimana a "Popular" ci introduce con le sue parole alla "genesi" del progetto. "Battisti - spiega Mogol -, ha creato arrangiamenti che ormai più di 40 anni fa erano decenni avanti rispetto agli altri. Le sue canzoni quindi sono ancora attuali, per questo abbiamo pensato di fare ciò che avrebbe fatto lui, se fosse stato ancora tra noi. E' stato particolarmente complesso provare ad arrangiare queste 12 canzoni in chiave rock, anche con la presenza degli archi, ma ora visto il successo avuto, possiamo dire di essere riusciti nel nostro intento. Il disco è stato già ristampato e ho intenzione di far uscire anche un secondo volume con altre dodici canzoni di "Battisti Mogol Versione Rock"".



Com'è stato per lei confrontarsi con questi musicisti?

Un progetto che ci ha tenuto impegnati cinque mesi, ho chiamato musicisti di alto livello come Robi Pellati, batterista di Ligabue, Deborah Johnson, figlia di Wess, e Randy Roberts, figlio di Rocky Roberts. Accompagnati da un’orchestra studiata per generare un incontro tra il rock e gli archi, favoriti dal fatto di avere lavorato in un luogo come il CET che fondai nel '92 in Umbria. Massimo Satta e Gioni Barbera (pianista) sono i docenti della scuola che si sono occupati anche dell'arrangiamento insieme a Stefano Pettirossi (pianista e fonico), Kocis e Lorenzo Campani (voce solista).



Molte canzoni mantengono intatto il loro fascino...

Il disco è rock ma realizzandolo non abbiamo rinunciato alle emozioni, ho dato ampia libertà ai musicisti dicendo loro che il progetto non sarebbe uscito se non ci avesse pienamente convinti. Lorenzo Campani ad esempio ha una voce più rock rispetto a quella di Battisti, ma il feeling tra i due è molto vicino.



C'è secondo lei un segreto per l'immortalità dei brani di Battisti?

Le canzoni che scrissi per lui fanno parte della mia vita, molte invece le ho viste vivere; non c'è nessun segreto; questa spontaneità unita alle musiche di Battisti ha fatto il resto. Molti si sono riconosciuti negli anni nei miei testi. Con Lucio poi avevamo una facilità nel fonderci che ha generato grandi successi.



L'attività di Mogol è sempre prolifica...

Oltre al secondo volume di questo progetto sto lavorando anche a "Mogol Project", con canzoni che ho scritto negli anni e che non ho mai affidato a nessuno, cinque di questi brani sono stati scritti con Gianni Bella è un lavoro che conto di completare entro la fine del 2015.