A "Popular" Mirco Mariani degli Extraliscio

L'orchestra spettacolo futurista "Extraliscio" esordisce con un 45 giri contenente un ri-arrangiamento in chiave Rumba di un brano scritto da Secondo e Raoul Casadei e un Cha Cha Cha inedito. Due brani potenti e delicati allo stesso tempo, interpretati dalla voce della Romagna Mauro Ferrara e da Moreno il Biondo. Mauro Ferrara, uno dei musicisti del progetto, ha iniziato con le Ombre Nere e con l'orchestra "Vittorio Borghesi", poi dal 1975 al 2000 ha suonato con l'Orchestra "Raoul Casadei" e nel 2002 Mauro ha fondato, insieme a Moreno il Biondo, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli, l'orchestra "Grande Evento" con cui tutt'ora si esibisce. Moreno "il biondo" Conficconi entra a far parte dell'Orchestra "Raoul Casadei" nel 1990, grazie alla quale collabora con artisti come Gloria Gaynor, Tito Puente ed Elio e le Storie Tese.



Mirco Mariani ha suonato per diversi anni con Enrico Rava e Vinicio Capossela, con il quale ancora collabora. Ha suonato nei più' importanti festival italiani ed europei ed ha collaborato con Arto Lindsay, Mitchell Froom, Marc Ribot, Stefano Bollani, Paolo Fresu e tanti altri. Mirco ci spiega come nacque la sua passione per il “liscio”. "Essendo romagnolo - ci dice il musicista -, iniziai la mia attività da piccolo suonando questo genere musicale, anche se sognavo già allora di fare il jazz ed altre cose, poi negli anni mi sono accorto della bellezza del liscio; una musica che spesso viene snobbata o trattata come puro intrattenimento finalizzato al ballo. Andando avanti negli anni, mi sono accorto che in realtà il liscio, se ben realizzato, è una musica molto complicata. Quando è nato, ai tempi di Secondo Casadei, aveva per me un suono bellissimo che mi catturò al primo ascolto; successivamente ho tentato di trasformare la musica in qualcosa di extra, da qui nasce concetto di “extraliscio”, una ricerca che ritengo affascinante e che non so dove ci porterà".



Cosa ti colpiva in particolare del liscio degli inizi?

Ascoltare ad esempio un disco di Secondo Casadei mi ricorda il suono che definirei legnoso "vero", Raul Casadei, nipote di Secondo, ha portato avanti invece il discorso della canzone su brani di liscio. Ascoltandoli negli anni ho capito questi pezzi rallentati o spostati di ritmo erano meravigliosi, la canzone e la parte strumentale sono le componenti essenziali.



In "Extraliscio" l'elettronica e le tastiere in particolare giocano un ruolo fondamentale...

Si, dal momento che servendomi dell'elettronica con strumenti come il Mellotron ho trasformato questa musica. Questa è una passione che ho da bambino nelle prime orchestrine di liscio, ho incontrato per la prima volta gli organi “Farfisa” ed “Hammond” sentivo il loro odore come quando si sfoglia un libro vecchio, una passione che mi ha portato a creare il “Labotron”, il laboratorio dove ho una collezione di strumenti e dove cerco accostamenti nuovi, che propongo nei miei progetti. Tra i molti strumenti della mia collezione, trovo che il migliore sia la celesta tastiera dal suono inconfondibile.



Il progetto "Extraliscio" all'inizio ebbe un "input" autorevole...

Direi di si, dal momento che nacque grazie a Riccarda Casadei, figlia del grande Secondo Casadei, che dopo una mia intervista dove esternavo il mio elogio per il liscio, mi fece incontrare Moreno Conficconi: lei è la vera ideatrice del progetto. Io faccio uso di tastiere elettroniche primordiali, le unisco agli altri strumenti del progetto, nel tentativo di dar diventare omogeneo il tutto: siamo musicisti differenti che si sono trovati in un unico solco musicale.