A "Popular" Lorenzo Campani

13:38 - "Dovunque Tu Sei" è il nuovo singolo di Lorenzo Campani, uscito il 12 maggio su tutti gli store digitali. Lorenzo ritorna prepotentemente sulla scena musicale con una ballata Pop/Rock, con la sua voce inconfondibile, profonda e graffiate che gli ha permesso di farsi conoscere anche al grande pubblico, attraverso la sua poliedrica carriera tra musical: "Notre Dame De Paris" con Riccardo Cocciante e programmi televisivi come "The Voice of Italy 2013", dove arrivò alla finale.

Non da meno la sua costante presenza live, come voce della SolieriGang, gruppo fondato da Maurizio Solieri chitarrista storico di Vasco Rossi e in passato come leader dei Frontiera, gruppo da lui fondato, con cui ha aperto 26 concerti di Vasco Rossi. Lorenzo Campani è nostro gradito ospite questa settimana a "Popular". "Con questo nuovo singolo - spiega Lorenzo -, avevo voglia di continuare a raccontare, attraverso le canzoni, la mia avventura nel mondo della musica. Spero che il pubblico riuscirà a ricevere il messaggio di un brano che potrei definire autobiografico, un racconto che parla di una delle tante sfaccettature di un rapporto di coppia che finisce ma che lascia, anche dopo la sua conclusione, sensazioni che restano impresse come tatuaggi che ti segnano la pelle ed anche l'anima. "Dovunque Tu Sei" rappresenta la voglia di non perdersi mai o ritrovarsi sempre. Sentimenti che non possono mancare dentro ognuno di noi: come la musica, come le persone che amiamo. È la speranza che comunque vada ci sarà sempre una possibilità a prescindere da "Dovunque Tu Sei".



Anche questo singolo è frutto di un "Lavoro di Squadra"?

Sì, devo dire che partendo dal disco dei New Era prodotto da Mogol abbiamo creato un team di lavoro. New Era è gruppo formato da ex allievi del CET (Centro Europeo Toscolano) per il cd "le canzoni di Mogol e Battisti in versione rock new era", prodotto dallo stesso Mogol, che ha vinto il premio "Rea" come miglior cd di qualità del 2014.



Cosa ha rappresentato per te lavorare con Mogol?

Lavorare con Giulio è stata una grandissima opportunità, far parte del progetto New Era e creare questo nuovo singolo, mi ha insegnato molte cose. Il suo supporto è stato significativo. Tutte le persone con le quali ho collaborato mi hanno dato molto: da Vasco Rossi a Cocciante, per "Notre Dame de Paris" è stato un percorso che mi ha aiutato a maturare.



Hai aperto i concerti di Vasco con i Frontiera il tuo gruppo...

Avevo il desiderio di fare concerti davanti a tanta gente è stata una grande emozione ed opportunità, quella di aprire 26 concerti deI suo tour. Inoltre l'ultimo disco che ho fatto con i Frontiera è stato co-prodotto da "Bollicine"; per questo ritagliarmi una piccola finestra nei loro cuori ed avere un appoggio morale è stato importante; inoltre sto ancora collaborando con Maurizo Solieri storico chitarrista di Vasco con lui ho scritto due brani che sono stati pubblicati.