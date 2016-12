A "Popular" la violinista Janine Jansen

La Jansen ha cominciato lo studio del violino a sei anni. Ha studiato con Coosje Wijzenbeek, Philipp Hirshhorn, e Boris Belkin. Suo padre ed entrambi i suoi fratelli sono musicisti, mentre sua madre è una cantante d'opera. Ha debuttato nel 1997 al prestigioso Concertgebouw di Amsterdam. Nel 2002 suona a Londra, con la Philharmonia Orchestra diretta da Vladimir Ashkenazy, e in seguito a questo concerto viene invitata dalle più grandi orchestre mondiali, e lavora con importanti direttori come Chailly, Harding, Gergiev. Il 15 aprile 2013 la Jansen ha eseguito il Concerto per violino e orchestra (Cajkovskij) al Teatro alla Scala accompagnata dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta. Janine Jansen è ospite questa settimana a "Popular".



Tra i meriti che le vanno ascritti, quello di aver riacceso l'interesse delle nuove generazioni per la musica classica.

La musica esiste per tutti, dice Janine Jansen, sono molto felice di avere un'audience così variegata e di età differente ai miei concerti, la musica è un linguaggio universale e un'emozione per ognuno. Poter attrarre le nuove generazioni per me è un vero piacere, soprattutto l'avere avvicinato i giovani all'ascolto della musica classica è stato importante, ritengo troppo pessimistico dire che i ragazzi non sono interessati alla musica classica. Vedo invece molti giovani ai concerti e soprattutto molto interessati all'ascolto.



Janine Jansen ha un compositore preferito?

Ho molti compositori che amo, quello per la Società del Quartetto è un programma variegato, con la "Sonata in la maggiore op. 100" di Brahms, Poulenc con una sonata per violino e piano scritta nel 1943 e dedicata al poeta spagnolo Federico Garcia Lorca; è un onore portare al pubblico una composizione come questa poco conosciuta. Di Prokof’ev è invece eseguiremo la "Sonata n. 2 in re maggiore op. 94a", un programma vario ma intenso. I tre poemi di Szymanowski presentano un suono molto ricco, pieno di colori e intenso ed emozionante.



Lei ha avuto grande successo con le "Quattro Stagioni" di Vivaldi.

Io amo tutto il barocco apprezzo ed ho eseguito le "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi pubblicato con un disco uscito nel 2005 per la Decca, trovo il barocco una musica piena di vita che non stanca mai, l'ho amata anche grazio mio padre che è organista e clavicembalista, sono cresciuta con questa musica, la amo molto. Ho avuto modo spesso di suonare il barocco sia nei concerti che nelle produzioni discografiche.