A "Popular" la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Queste le sue sensazioni a pochissimo dall'inizio della tournèe

L'incontro sempre positivo ed emozionante con il pubblico, osserva Corrado Sfogli, è quello che in questi anni ha decretato il nostro successo, la nostra musica non è "facile" ma attingendo nella tradizione del musica di Napoli conserva tutta la sua freschezza ed attualità. Il disco con le sue canzoni fotografa bene un momento la tournèe è invece qualcosa che è in continuo divenire Il progetto che era nato inizialmente come solo un disco di inediti, è divenuto un doppio cd grazie all'idea di Renato Marenco, nostro storico produttore che ha voluto un secondo disco con i nostri grandi successi suonato oggi, con arrangiamenti che pur essendo attualizzati non fossero stravolti.



Nel disco avete molti “compagni di viaggio”

Ospiti come Patrizio Trampetti anche lui storico componente della NCCP o Carlo d'Angiò da poco scomparso che canta in “Madonna De La Grazia”. Tra gli ospiti anche mio figlio Marco che recentemente ha preso il posto di Franco Mussida nella Premiata Forneria Marconi, mentre in “Si Li Ffemmene” ci sono i Solis String Quartet. Il grande Eugenio Bennato canta in “Tu Sai Ca La Cornacchia”



Questo progetto nasce dalla volontà dello storico produttore Rolando D'Angeli (Nek, Giorgia, Zarrillo, Moro, Goggi e tanti altri) di mettere in luce la straordinaria carriera della NCCP, attraverso l'azione sinergica di un doppio album e di un tour che possano in qualche modo racchiudere il meglio e l'evoluzione musicale di questi 50 anni di grande musica.



Con voi sul palco saranno gli Osanna di Lino Vairetti...

Un gruppo diverso da noi come tradizione e tipo di musica ma che ha in comune con noi le radici musicali che sono quelle della tradizione storica napoletana. I due gruppi si incontreranno sui palchi dei maggiori teatri italiani portando in giro ancora una volta quel grande movimento musicale, esploso negli anni '70 dal centro del Mediterraneo, che è il "Napule's Power".



Dopo il concerto del 29 novembre all'Auditorium di Milano la Nuova Compagnia di Canto Popolare sarà il 3 dicembre a Bari al Teatro Palazzo, il 6 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma (sala Sinopoli), il 7 dicembre al Teatro Puccini di Firenze.