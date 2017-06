A "Popular" il compositore Ferdinando Arnò

In occasione della "Milano Design Week", appuntamento ricco di fascino al Teatro dell’arte di Milano, dove il compositore e produttore Ferdinando Arnò presenta "Entrainment A Sonic Meditation" una sua nuova composizione interattiva, prodotta dalla Triennale di Milano, in collaborazione con "Quiet, Please!" A Ferdinando gradito ospite questa settimana a "Popular" abbiamo chiesto cosa rappresenta proporre al pubblico una composizione come questa.

Sicuramente un privilegio, ci dice il compositore, in una location come quella del Teatro Dell'arte, la sfida è quella di immergere l'ascoltatore, letteralmente circondato dal suono, in un'atmosfera di pieno relax. "Entrainment" è come un flusso musicale e meditativo che annulla le barriere tra artista e pubblico, sintonizzando entrambi sulle stesse frequenze, in un universo di compartecipazione. Il pubblico non è solo spettatore: chi esegue e chi ascolta diventano fonte unica di un mantra onirico.



Una cura particolare è stata posta nell'ensemble musicale di "Entrainment"

L’ensemble comprende un’orchestra d’archi, voci, violoncello solista e chitarre elettriche che si fondono con elementi elettronici. La lettura poetica di Georgeanne Kalweit si adagerà sopra questa texture che prenderà varie forme e influenze musicali.



Un momento importante anche prima della performance....

Il pubblico sarà invitato a eseguire “Tuning Meditation” della compositrice e icona della musica d’avanguardia Pauline Oliveros. Nella performance c'è un loop che pulsa nei cuori e nello stato d’animo degli spettatori. "Entrainment" è una ripetizione sempre nuova.



In Entreinment come già accaduto per la tua precedente performance "Radura" la musica serva anche a creare l'ambiente

Si anche in "Radura" c'era questo aspetto che nasce dall'esigenza di creare una dimensione di meditazione e completo relax, ma "Entrainment" rappresenta un'evoluzione, uno "step" ulteriore.



Tutte le performance si svolgeranno al Teatro dell’Arte di Milano di mattina dalle ore 11:30 alle 12:30. Nella serata di sabato 8 aprile nello spettacolo dalle 21:00 alle 22: 00 si aggiungerà un’orchestra d’archi.