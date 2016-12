A "Popular" il compositore Ferdinando Arnò

Ferdinando è stato il realizzatore, insieme all'architetto Stefano Boeri, di "Radura" installazione che è stata presentata con grande successo nel Chiostro della Farmacia Dell'Università Statale di Milano e che sarà presto riproposta in altre suggestive location anche fuori dall'Italia. Della nascita di "Radura" ci parla lo stesso Ferdinando... "Tutto è nato - dice Arnò -, da una telefonata che ricevetti dall'architetto Stefano Boeri per una installazione in uno dei Chiostri dell'Università Statale di Milano. Lui ha realizzato questa struttura itinerante, che vuole essere uno spazio per allontanarsi dalla frenesia della vita moderna e creare un momento di maggiore meditazione e di calma. Boeri mi ha chiesto di realizzare una musica polifonica per la sua installazione, che potesse cambiare a seconda del punto dove veniva ascoltata, per questo con un sistema sofisticato di casse acustiche, abbiamo sonorizzato questa installazione, coinvolgendo nel progetto: una voce femminile solista Melanie De Biasio, accompagnata da altri strumenti come il violoncello suonato da un virtuoso come Marco Decimo o la chitarra elettrica con Giorgio Cocilovo, e naturalmente l'elettronica. Ho creato otto sorgenti sonore diverse, il risultato secondo me è stato efficace, visto anche il forte interesse del pubblico; le persone che visitavano "Radura" potevano immergersi in una realtà che li faceva estraniare dalla tensione e dallo stress di ogni giorno".



Hai scelto musicisti di differenti provenienze per mettere in campo questo progetto?

Sì ad esempio Melanie De Biasio una cantante jazz italo-belga che io definisco atipica, dal momento che lavora molto con il respiro ed ama, in campo musicale, le stesse cose che amo io: ad esempio togliere piuttosto che aggiungere. Ha registrato la sua parte in un unico "take", concludendo la sua performance proprio sull'ultima nota della base musicale; devo dire che la sua duttilità è stata importante per la riuscita del progetto.



Perché "Radura" è piaciuto al pubblico?

Penso che il segreto del successo di "Radura" vada ricondotto ad una serie di intuizioni fortunate, chi veniva a visitare la nostra installazione, ne assaporava completamente la magia. Dal mio punto di vista ho cercato di comporre una musica che con la collaborazione di Melanie, Marco e Giorgio fondesse elementi classici a contemporanei che toccasse l'anima del visitatore. Ora a settembre presenteremo "Radura" a Piacenza in una location più grande. Questo progetto mi ha dato anche grande equilibrio tra il lavoro fatto con le altre persone che ne hanno fatto parte e il mio lavoro nello studio Quiet Please!.



"Radura" è un progetto di Stefano Boeri Architetti, il coordinamento generale è di Azzurra Muzzonigro. La progettazione di: Marco Giorgio, Daniele Barillari, Francesca da Pozzo.