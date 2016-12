Gradito ospite questa settimana a "Popular " il compositore e contrabbassista Roberto Bonati che insieme al suo staff anche ques'anno ha creato un programma di alto livello. Parliamo con Bonati dell'appuntamento di apertura del festival, con l'estroso violinista Dominique Pifarély che ha dato il via all la XXI edizione, con un concerto alla Casa della Musica domenica 6 novembre alle 18.



"Sicuramente un appuntamento prestigioso per noi - dice Bonati - dal momento che Dominique è un nome che non ha bisogno di presentazioni per gli amanti del jazz e della sperimentazione, un concerto che ci riempie di orgoglio ospitare e che nobilita il nostro viaggio ultraventennale, attraverso i generi e i confini musicali. La risposta del pubblico è stata ottima e Pifarély, artista di indubbio spessore, non ha tradito le attese".



Anche quest'anno "Parmafrontiere" dialogherà con la musica del nord Europa...

Si, come nel caso del concerto della cantante e performer Sidsel Endresen e del chitarrista Stian Westerhus. Il duo si è esibito in numerosi festival e club in Scandinavia e in Europa sviluppando, ad ogni concerto, nuove geografie musicali all’interno del panorama libero in cui agiscono. Il concerto si terrà il 18 novembre alle 20,30 alla Casa Della Musica.



Particolarmente importante e sentito dal pubblico da te e dal tuo staff, l'appuntamento con "Una Stanza Per Caterina".

Sarà con la violoncellista tedesca Anja Lechner per un appuntamento come sempre dedicato ad una grande amica e sostenitrice del festival come Caterina Dallara. Anja ha studiato con Heinrich Schiff e János Starker. Per 18 anni, fino al suo scioglimento nel 2009, è stata la violoncellista del Rosamunde Quartet. Ha lavorato con alcuni dei più grandi musicisti del nostro tempo da Dino Daluzzi a Francois Cotourier e Vassilis Tsabropulos. Nelle ultime stagioni Anja Lechner si è dedicata moltissimo a concerti per violoncello solo, suonando sia musica tradizionale che contemporanea, da Bach a Berio, sia nell'improvvisazione.



Il 25 novembre il concerto solista di Luca Perciballi giovane chitarrista vincitore del premio intitolato al grande Giorgio Gaslini.

Perciballi è un chitarrista e compositore trentaduenne di Modena.

Il premio assegnato da un’autorevole giuria, composta da Franco D’Andrea, lo stesso Roberto Bonati e Bruno Tommaso, ha valutato alcuni nomi fra le migliori proposte del panorama musicale emergente.