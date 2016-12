A "Popular" Franco Mussida

L'artista è riuscito a creare un'opera capace di raccogliere: Musica, Pittura e Poesia. Una composizione perenne diffusa da sette grandi "quadri risonanti" da lui dipinti. "Suono di Sole" ha sede nella Splash&Spa, ai piedi del Monte Tamaro di Rivera, in Svizzera. Franco dopo le sue precedenti pubbliche mostre esperienziali, l'ultima in giugno 2015 alla Triennale di Milano, per la prima volta si esprime in un'installazione multisensoriale permanente. Cosi il musicista, gradito nostro ospite questa settimana a "Popular" ci ha parlato dell'opera.



"Ho accettato questa commissione - dice Mussida -, perché grazie a una installazione come "Suono Di Sole" la musica può essere fruita in maniera estremamente originale perché essa ha una forza dirompente, che può influenzare il nostro stato d'animo. La musica da sola può cambiarci la vita, come può accadere anche in una installazione permanente, composta da sette grandi "quadri" che sono poi dei diffusori attraverso i quali si può ascoltare la musica, con cori ed orchestra contemporanea e con strumenti classici, dando vita ad un tappeto sonoro, capace da solo di ripercorre il caleidoscopio degli stati d'animo, in modo che ognuno di noi possa godere di questi elementi musicali".



"Suono di Sole" sembra quasi voler mettere in relazione l'uomo con la natura...

"Si, anche perché questa istallazione è legata alle fasi del giorno e delle stagioni, la musica cambia a seconda delle fasi del giorno, il suono si adegua al movimento della natura, grazie ad un sistema complesso di software. E' un'opera che non voglio dedicare solo agli ascoltatori della mia generazione, ma a tutti quelli che vivono la musica come qualcosa molto importante per la loro vita".