A "Popular" Dodi Battaglia: la storia continua... con un dvd live

"E La Storia Continua.... - ci dice Dodi gradito ospite questa settimana a "Popular" -, è una sorta di "trait d'union" tra i cinquanta concerti che ho fatto in ogni parte d'Italia. Lo definirei un lavoro molto spontaneo, non abbiamo realizzato sovraincisioni tutto è stato registrato senza interventi successivi, sono soddisfatto perché rappresenta al meglio me e i bravissimi musicisti che mi hanno accompagnato, trasuda di spontaneità magari con qualche piccola imprecisione che aggiunge maggiore spontaneità, e con applausi veri. Anche il Dvd registrato con tecniche di ripresa innovative, è di grande impatto".



Non solo successi dei Pooh, ma anche tuoi...

Ho avuto collaborazioni con un "range" di artisti che vanno da Al Di Meola a Vasco Rossi, a Gino Paoli, anche se quella che mi rende particolarmente orgoglioso è quella con Tommy Emmanuel che io considero il miglior musicista del mondo e con il quale ho realizzato un disco e anche 15 date dal vivo. In me musicalmente convivono due "anime" quella più commerciale e nota al grande pubblico, ma anche quella per "palati fini".



Come è nata l'idea del disco?

Il live non era assolutamente previsto, quando iniziammo a maggio la tournèe con trenta date poi con cinquanta, visto che la risposta del pubblico è stata grande e chi veniva era impressionato dal nostro show, non pensavamo di realizzare un disco dal vivo. A metà luglio abbiamo deciso di realizzarlo, dal momento che come scrivo anche nelle note, sulla copertina del disco, "la storia, come la musica, non si può fermare". E' risultato naturale realizzare questo disco a metà settembre, abbiamo inciso in un unico concerto siamo stati veloci, realizzando un "vero" live, con un riscontro positivo che mi danno tutti: dalla stampa, agli amici, ai fan stessi.



"Mediterranean Girl" sorprende per l'atmosfera acustica...

Nella mia carriera ho sempre alternato la chitarra acustica a quella elettrica. Dopo aver conosciuto Tommy Emmanuel ho realizzato un disco che si intitola "Da Solo" con la chitarra acustica, dove anche i pezzi di percussioni li ho fatti usando la chitarra. Iniziai da bambino con la fisarmonica poi incontrai la chitarra e non la lasciai più, negli anni mi hanno molto influenzato nel rock Jimi Hendrix e George Harrison; nel jazz, nella fusion Al Di Meola a John Mc Laughlin Comunque nel disco anche un brano dei Pooh come "L'Ultima Notte di Caccia" è permeato di un'atmosfera Unplugged.



"E La Storia Continua..." è un "ponte" verso il futuro?

Si, tanto che tra i miei prossimi progetti c'è quello di realizzare un disco ed un tour con brani meno eseguiti dal vivo dei Pooh, il cui titolo provvisorio è "Perle", per indicare appunto qualcosa di prezioso. La tournée legata a questo progetto vorrei si svolgesse nei teatri, in un'atmosfera se vogliamo più intima ed adatta alla musica acustica.