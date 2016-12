A "Popular" Bigazzi e Colonna

I due strumenti ed i loro interpreti creano un dialogo profondo che trova la sua espressione in un repertorio originale, completamente scritto dai due musicisti che sono entrambi compositori rinomati per i loro rispettivi strumenti. Luciana e Maurizio sono con noi questa settimana a "Popular". Per dare vita ad un progetto così complesso e suggestivo c'è bisogno di grande complicità; sono proprio i due musicisti a spiegarlo...



LB: "Ci vuole intesa, certo; soprattutto è importante la condivisione delle scelte musicali e il rispetto dei due mondi interpretativi che si incontrano. E poi c'è il pubblico: in un progetto “live” la presenza del pubblico è un aspetto fondamentale dell'evento.

MC: "Ciò che ha ispirato il “Live in Hong Kong” e altri progetti “live” è la volontà di unire due percorsi compositivi diversi attraverso un'intesa empatica nelle scelte del programma e nelle interpretazioni in duo, con la volontà di fissare ogni volta l'esperienza.



Cosa significa per voi portare la vostra musica e le vostre composizioni al pubblico?

LB – Il pubblico ha un ruolo importante nella vita di un musicista: gli indica la strada. Suonare genera energia: durante una performance le energie del musicista e del pubblico si trasferiscono a vicenda. E' un'esperienza di incontro.

MC – Così come per ogni persona è necessario relazionarsi con gli altri esseri viventi, parlando, ascoltando, proponendo le proprie idee, anche per un musicista che compone è indispensabile vivere il contatto e il confronto con il suo pubblico.



Com'è il rapporto con il pubblico di un continente ricco di fascino come l'Asia?

MC – Il pubblico che abbiamo incontrato a Hong Kong ci ha stupito per la grande attenzione che ci ha riservato e il modo caloroso con cui ha partecipato al nostro concerto.

LB – Vista dall'Italia l'Asia appare lontana, ma quando si è lì si capisce subito che gli esseri umani sono tali dappertutto. Questo con la musica lo si percepisce in un attimo: l'energia musicale attraversa l'anima di chiunque senza bisogno di traduzione linguistica e gli umori delle persone emergono con naturalezza.



Riuscite a dare emozioni profonde a chi vi ascolta, ma a voi capita di emozionarvi eseguendo i vostri brani?

LB – Sembra facile rispondere a questa domanda, ma non è così. Quando suono entro ogni volta nell'atmosfera di un brano. Produrre emozione per gli altri è uno scopo primario per chi suona: per me la soddisfazione più bella è apprendere dalla gente quali sentimenti e suggestioni ha provato durante l'ascolto musicale. E' impressionante la varietà di sensazioni che possono scaturire da una stessa musica!

MC – Ogni interpretazione musicale è un fatto unico: lo stesso brano può produrre situazioni emozionali diverse tra loro, a seconda del momento e del contesto in cui viene eseguito, e lo stato d'animo del musicista può influire in modo determinante