A Milano i Diversity Media Awards 2018

La lotta alle discriminazioni passa attraverso la tv, la stampa e il web. I media si uniscono durante la serata del 23 maggio per l'evento Diversity Media Award 2018 che premia i contenuti e i personaggi dello spettacolo che si sono distinti nel raccontare tematiche Lgbt. A condurre il charity show Fabio Canino e Diana Del Bufalo con Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh , come inviato. Durante l'evento saranno assegnati tanti premi speciali nelle categorie Personaggio dell'anno , Miglior Film , Miglior Serie Tv e tante altre. Tantissimi ospiti parteciperanno alla serata: da Paola Cortellesi a Immanuel Casto, da Emilio Solfrizzi a The Jackal. A partire dalle 20.30 Tgcom24.it trasmetterà l'evento in diretta.

Alberto Angela, Salvatore Esposito, Michela Murgia, Virginia Raffaele e Roberto Saviano si contenderanno il titolo di Personaggio dell’anno. Saranno inoltre premiate le categorie Miglior Film, Miglior Serie Tv Italiana, Miglior Serie Tv Straniera, Miglior Programma Tv, Miglior Programma Radio, Miglior Pubblicità, Influencer dell’anno e Premio Media Young assegnato dal pubblico under 25.



Saranno attribuiti tre riconoscimenti ai protagonisti dell’informazione: Miglior Tg, Miglior Articolo Informazione, Miglior Articolo Costume. Il claim dello show di quest’anno è "This is me", dal titolo del brano tratto dalla colonna sonora del film "The Greatest Showman", scelto come manifesto della diversità. "Questo sono io" da intendersi come rivendicazione della propria identità, qualunque essa sia.



Tantissimi gli ospiti che prenderanno parte all'evento: Paola Cortellesi, Immanuel Casto, Brunori Sas, Emilio Solfrizzi, Roberto Vecchioni, The Jackal, Andrea Delogu. Ma anche Salvatore Esposito, Ghemon, Ubaldo Pantani, Stella Jean, Vladimir Luxuria, Bouchra, Riccardo Milani, Pepitosa e tanti altri.