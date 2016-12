A Jazz Meeting Mattia Cigalini: il sassofonista parla di "Adamas"

Diplomato al Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza con il massimo dei voti, Cigalini registra il suo primo album da leader a 18 anni (con Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Andrea Pozza e Riccardo Fioravanti) aggiudicandosi il riconoscimento come "Miglior album jazz del 2010 della rivista giapponese Swing Journal. Nell'Ottobre del 2009 compie il suo primo tour in Giappone, riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica. Presenta la sue pubblicazioni successive in sedi prestigiose (Umbria jazz, Münster Jazz Festival) registrando costantemente il sold-out. "Adamas" sigla per Cigalini l’esordio su etichetta "Verve", storico marchio creato da Norman Granz. A parlare dell'esperienza con il quartetto lo stesso Mattia, ospite questa settimana a "Jazz Meeting".



"Il nostro progetto di basa su un forte interplay che si è sviluppato da subito - dice Cigalini -, devo molto a miei compagni di viaggio nel quartetto, per me suonare con musicisti di questo spessore è come viaggiare in Rolls Royce. Marc Abrams in particolare ha portato come bagaglio musicale nel quartetto una sorta di "pulsazione swingante", in lui si vede subito una grande tradizione: nel suo modo di suonare c'è un grande swing".



Cosa significa per te avere incluso ”Adamas” standard di Monk o di Cole Porter?

Significa sicuramente un punto di arrivo e non di partenza, il mio approccio con lo standard è quello primordiale alla musica jazz, i classici liberano possibilità infinite per me. Anche nei dischi passati ho sperimentato molto, creando delle situazioni di crossover. Devo dire che la musica che mi mette più mio agio è quella più genuina, predominante in "Adamas". Lo si evince ascoltando ad esempio "You'd Be So Nice to Come Home To" di Cole Porter o "Ask Me Now" di Monk.



Dal disco emerge il feeling che si è creato tra voi...

"Adamas" in realtà è nato in un pomeriggio, il giorno successivo è servito esclusivamente al missaggio, quindi la nostra è stata una registrazione lampo, perché volevo che venisse espresso un progetto genuino, senza ripetizioni, tutte prime "take" ad eccezione di un brano, per non compromettere la spontaneità del tutto.



Il disco sarà fatto conoscere al pubblico con varie presentazioni nelle librerie Feltrinelli in tutta Italia.