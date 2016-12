A "Jazz Meeting" il trombettista Gabriele Mitelli

"Water Stress" è il titolo del lavoro discografico del progetto "Groove And Move". Nome scelto da due musicisti eclettici, moderni ed aperti a diversi stili come Pasquale Mirra, apprezzato vibrafonista, e il trombettista Gabriele Mitelli. Entrambi in realtà sono polistrumentisti, dal momento che amano sperimentare e superare i “confini” dei loro rispettivi strumenti, mettendosi continuamente "in gioco".

Ospite di “Jazz Meeting questa settimana è Gabriele Mitelli. Nato a Brescia nel 1988, Gabriele è uno dei più interessanti jazzisti italiani delle ultime generazioni. E' lui a parlarci della nascita del progetto. Con Pasquale, dice Mitelli, ci conoscevamo già prima che questo progetto prendesse il via, avevamo suonato insieme in altri gruppi, poi un anno e mezzo fa ci siamo trovati per provare in duo, dando vita ad una lunga improvvisazione al termine della quale è maturata l’idea di collaborare.



In questo periodo abbiamo fatto una cinquantina di concerti insieme in giro per l’Italia, poi siamo arrivati alla realizzazione del disco che abbiamo pubblicato lo scorso anno per "Caligola Records". Il mio strumento sta diventando come una sorta di voce, dal momento che la tromba è indispensabile per comunicare: avere un dialogo tra la tromba o un altro strumento è per me come parlare, significa esprimermi, con lo scopo di arrivare a chi ascolta.



Un qualcosa che mi prende quindi a livello emotivo; nel caso del nostro progetto posso affermare è bello parlare con Pasquale e anche suonare con lui, una percezione che ho avuto già all’inizio della nostra collaborazione.