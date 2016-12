A "Jazz Meeting" il contrabbassista danese Jesper Bodilsen

Una menzione particolare per Marie Bodilsen (9 anni) che canta "På Loftet sidder Nissen" in una nuova versione swingante. Jesper Bodilsen contrabbassista, compositore, arrangiatore e didatta danese è nostro ospite a Jazz Meeting. Già studente di Niels-Henning Ørsted Pedersen, dalla fine degli anni ‘90 ha lavorato regolarmente con Ed Thigpen, leggendario batterista di Oscar Peterson, incidendo vari album. Numerose sono le collaborazioni con artisti del calibro di Enrico Rava, Kasper Villaume, Stefano Bollani, Katrine Madsen, George Colligan. E' lo stesso Jesper a spiegare come tutto nacque...



"Il progetto ha preso il via dopo aver suonato con altri musicisti, in un concerto lo scorso anno dedicato a canzoni natalizie - dice Jesper -, io portai classici della tradizione musicale danese. Con me c’erano Joe Barbieri, che canta in due canzoni di questo disco, ma anche Nico Gori. Ci siamo accorti che questo mix di canzoni natalizie italiane e danesi funziona molto bene, il pubblico era molto contento poi è nata l’esigenza di fare un disco. Lo abbiamo registrato nel 2016 a Copenhagen al SoundScape Studios da Louise Snipper, il Mix è di Thomas Vang, il Mastering curato da David Elberling".



Un progetto impegnativo da "mettere in campo"...

Sì, non soltanto per scegliere i musicisti ma anche per il tipo di suono più appropriato. Il suono degli strumenti per me è molto importante, come lo è trovare i musicisti e lo spazio per fare una musica che abbia un impatto particolare. Questa volta non utilizzo il batterista, una scelta che ha dato vita ad un suono molto intimo e se vogliamo diverso.



“Santa Claus Is Coming To Town” avvicina anche culture diverse, attraverso i classici di Natale?

L’idea era proprio quella di avere un disco che rappresentasse diverse culture, per me è importante poter dimostrare che queste canzoni funzionino insieme, anche se provengono da diversi paesi. Ho suonato spesso in Italia con il trio danese di Stefano Bollani, anche in tv per “Sostiene Bollani” su Rai 3. Sono molto contento del progetto, spero piaccia anche in Italia. Poi non potevano mancare anche brani della tradizione natalizia americana come “Let It Snow” e “Santa Claus Is Coming To Town”.



Jesper Bodilsen presenterà il suo disco alla Feltrinelli Red di piazza Gae Aulenti a Milano il 1 dicembre. Il 20 dicembre alle 21 sarà in concerto alla "Casa Del Jazz" a Roma. Con Jesper suoneranno: Mad Mathias voce e sax, Nico Gori clarinetti, Antonio Zambrini pianoforte e Regin Fuhlendorf chitarra.