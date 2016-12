A "Jazz Meeting" il compositore e armonicista Giuseppe Milici

Milici, con questo disco, traccia un percorso tra quelle melodie che negli anni lo hanno maggiormente emozionato, come "The Shadow Of Your Smile", il tema di Rocky "Gonna Fly Now", la colonna sonora del film "Singin' In The Rain", "I will Survive", una struggente versione di "Estate"di Bruno Martino, o la title track "The Look Of Love," tutti riproposti rigorosamente con la sonorità "Papik". Particolarmente intrigante l'ascolto dell'inedito "Dimmi Cos'è". A parlarci della storia di questo brano è lo stesso Milici, ospite questa settimana a "Jazz Meeting".



"'Dimmi Cos'è' - dice Giuseppe -, è stato scritto da qualche anno, anche se la sua versione definitiva è arrivata solo dopo aver collaborato con Alan Scaffardi, a mio avviso tra le voci più belle del panorama nazionale, un piccolo sogno che si è potuto concretizzare anche grazie al mio amico Alfonso "Marco" Camarda che ne ha scritto il testo. La versione definitiva, arrangiata come il resto dell'album da Nerio "Papik" Poggi e da Fabrizio Foggia, vede anche la partecipazione di un inarrivabile Fabrizio Bosso musicista e uomo straordinario con cui ho più volte avuto la gioia di collaborare".



Cosa c'è di diverso secondo te in questo nuovo lavoro?

"The Look Of Love" è un album che nasce, contrariamente ai dischi che ho creato in passato, con l'idea che l'armonica non sia lo strumento centrale ma che invece dialoghi in un disco di duetti dove gli ospiti, di volta in volta, danno il loro fondamentale contributo. Le canzoni di "The Look of Love" hanno significato molto nei miei trenta anni di carriera, per questo sono presi da ambiti musicali più ampi ed eterogenei.



Cosa hai provato nel dialogare con gli ospiti del disco?

Per me non è mai stato un problema dialogare con altri musicisti: per un itinerario che va dalla classica, al jazz a al pop, dal mio punto di vista è stato entusiasmante sentire questi brani interpretati anche da altre persone. Il prodotto scaturito da queste prestigiose collaborazioni è un disco che definirei rapsodico, dal momento che non segue un filo conduttore a differenza dai miei lavori precedenti, che erano dedicati a personaggi o temi particolari.



Mi sembra di capire che "The Look Of Love" sia un disco che hai sentito particolarmente tuo...

Non c'è dubbio, è il disco che più aderisce alla mia personalità ed al mio modo di fare musica. Uno specchio se vogliamo della mia vita professionale ed artistica.



Giuseppe Milici sarà in concerto con i l suo trio con Davide Corini Piano, Luca Garlaschelli Contrabbasso., il l 22 novembre alla "Cantina Scoffone" di Milano alle 21.30. Il 24 novembre alle 22 al "Doria Jazz Club" sempre Milano ma in quartetto con: Davide Corini Piano, Luca Garlaschelli Contrabbasso, Tommaso Bradascio Batteria. Altra data alle 21.30 del 25 all' "Enopoliom Jazz" di Paina di Giussano (mb) ancora con il quartetto.