A "Jazz Meeting" Giovanni Tommaso

Così il maestro si ci ha parlato della sua nuova formazione. "Il quartetto si è formato due anni fa, debuttando a Roma all'Auditorium "Parco Della Musica", poi con questa formazione abbiamo pubblicato lo scorso anno anche un disco live ed è un grande piacere per noi esibirci ad Umbria Jazz".



Lei ha scoperto e valorizzato molti giovani...

Ho avuto molta fortuna nello scegliere musicisti a inizio carriera e a molti ho portato fortuna; ad esempio Danilo Rea che proprio oggi si è esibito al Morlacchi con Ramin Bahrami e lo farà anche nei prossimi giorni con un progetto dedicato a Renato Sellani. Negli anni 80 dopo averlo sentito suonare in un club lo chiamai a far parte del mio gruppo e lui accettò con entusiasmo. Nei miei quintetti sono passati giovanissimi tra gli altri: Massimo Urbani e Paolo Fresu o Flavio Bolt Del mio quartetto fanno parte attualmente musicisti giovani ma di grande talento come Mattia Cigalini al sax Enrico Zanisi al piano e Nicola Angelucci alla batteria.



La sua ricerca musicale non si è mai fermata in questi anni.

Sì, fin dai tempi del Perigeo non mi sono posto limiti tra genere e genere musicale: nel jazz cerco il ritmo, i fraseggi, l'improvvisazione, ma utilizzo anche temi melodici a cui sono particolarmente legato. Ho bisogno quindi di un "range" ampio per potermi esprimere al meglio.



Il progetto per questo concerto si è arricchito anche di una voce...

Si, quella di inserire una voce nel nostro progetto è un'idea di questa mattina; mia figlia Jasmine mi accompagna anche per un altro progetto, dal quale è nato un disco uscito in questi giorni.