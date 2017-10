A "Jazz Meeting" Francesco Bettini di "Ferrara In Jazz"

"In realtà", precisa Bettini, "apriremo il festival il giorno prima con la "Tower Jazz Composers Orchestra" nostra orchestra residente, nata un paio di anni fa che ha chiuso la precedente edizione, questo per tramettere un concetto di continuità l'edizione 2016 del festival. E' composta da 23 elementi, giovani musicisti e compositori, che preparano il concerto con musiche completamente originali, sia come composizione che come arrangiamento. Ci fa particolarmente piacere ospitare i "Sex Mob" di Steven Bernstein proprio nel 2017 festeggiano i venti anni di attività, propongono un jazz che non si può definire "tradizionale" ma che invece spazia moltissimo.



Spiccano nel programma due grandi chitarristi Ralph Towner e Bill Frisell...

Sono due straordinari interpreti dello strumento per quello che hanno scritto e per la storia che rappresentano, sono diversi ma entrambi fondamentali: dai '60 Towner con il lavoro in "solo" e con gli Oregon, Per la prima volta al Torrione ascolteremo, in esclusiva nazionale, il solo recital di Towner che presenterà il suo ultimo lavoro ECM "My Foolish Heart", sabato 11 novembre in collaborazione con Bologna Jazz Festival Il gran finale con il duo Bill Frisell - Thomas Morgan martedì 24 aprile in collaborazione con Ferrara Musica. Frisell con le collaborazioni che hanno contraddistinto la sua lunga carriera, ha dato un linguaggio originale al suo strumento. Segnalo anche la band "Human Feel" formata da D'Angelo-Speed- Rosenwinkel-Black (sabato 25 novembre)



Altro concerto interessante quello di Giovanni Guidi in piano "Solo"

E' stato lui a voler fare un concerto di questo tipo, noi abbiamo semplicemente seguito le indicazioni dell'artista, lui si è esibito con formazioni differenti ma si è voluto proporre in questa veste ed abbiamo trovato l'idea intrigante. Giovanni Guidi suonerà lunedì 11 dicembre nella rassegna "Monday Night Raw" Tra i progetti italiani di "Ferrara in Jazz" anche "Pipe Dream" di Zeno De Rossi, venerdì 20 ottobre, in compagnia del violoncellista Hank Roberts, il gruppo di Daniele Santimone venerdì 24 novembre, organico che vanta la presenza di Ares Tavolazzi e Pietro Tonolo e "Abbey's Road", omaggio a Abbey Lincoln del quintetto di Ada Montellanico (sabato 16 dicembre).

Inoltre in collaborazione con il Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara giovedì 23 novembre nell'ambito del Festival In Corde, al Jazz Club ci sarà un emozionante incontro in musica tra Enrico Pieranunzi (piano) e Stefano Cardi (chitarra). Il repertorio verterà su brani di Soler, Ponce, Castelnuovo-Tedesco, Milhaud, Gershwin e Brubeck, tra gli altri.