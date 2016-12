A "Jazz Meeting" Antonio Ribatti

Il festival, il primo a carattere territoriale della città di Milano, è realizzato dal Collettivo Jam con la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio – Isola e della NAU Records, con il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia e la media partnership di Radio 3 e di Radio Statale. Antonio Ribatti, direttore artistico di questo interessante evento, è nostro gradito ospite questa settimana a “Jazz Meeting”

Il vostro festival si è ritagliato in questi anni uno spazio importante

Già nel 2008 in un breve articolo il grande giornalista e critico musicale Gian Mario Maletto parlava di Ah-Um come “unico erede dei gloriosi festival che la città ha perduto". Un'affermazione che ci ha sempre reso molto orgogliosi e ha agito su tutti noi come vero e proprio sprone, specie nei momenti piú difficili. Il festival è “uscito dal teatro” ed è arrivato in quartiere Isola nel 2010 con l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra la città e la musica attraverso la creazione di un grande evento che scaturisse dalla somma di molti eventi di medie e piccole dimensioni. Così ha assunto la forma di festival territoriale è ha potenziato la sua vocazione ad essere un laboratorio in continua evoluzione volto alla creazione di un momento di confronto culturale e di condivisione sociale di alto profilo.



E' difficile secondo te dare spazio a produzioni alternative come quelle del vostro festival

Si! E sarà sempre difficile sino a che la filosofia imperante di tutto il comparto musicale sarà quella di puntare sempre sul sicuro occupandosi solo di progetti che hanno a che vedere con iniziative e/o personaggi noti al grande pubblico basati spesso su linguaggi facili. Ah-Um è sempre stato attratto dalla complessità, intesa come la capacità di mettere in relazione elementi diversi, non univoci. In tal senso la direzione artistica è sempre stata attenta alle espressioni più innovative in ambito della musica creativa e, anche per questo motivo, quest'anno, abbiamo deciso di dedicare un'intera giornata ai progetti musicali nati in seno alla NAU Records di Gianni Barone, a mio avviso una delle realtà discografiche più interessanti della scena nazionale e non solo.



I giovani "giocheranno" un ruolo importante in questa edizione

Abbiamo sempre creduto che una società che non crea occasioni per lo sviluppo del talento delle nuove generazioni è una società che non ha speranza e, dunque, non ha futuro. Per questo motivo i giovani hanno sempre giocato un ruolo fondamentale nel nostro festival, quest'anno tuttavia, grazie alla realizzazione del Maletto Prize il discorso è maggiormente strutturato. Il Maletto Prize è stato ideato insieme a Gianni Barone proprio per far rivivere la memoria del grande Gian Mario Maletto e dare un'opportunità reale ai giovani talenti emergenti nell'ambito della musica jazz e improvvisata. Il vincitore del premio otterrà un contratto discografico e di rappresentanza artistica con la NAU Records.



Nelle precedenti edizioni com'è stata la risposta del pubblico?

La risposta è stata sempre positiva! Soprattutto abbiamo constatato che nel corso degli anni si è formato un pubblico di affezionati che ci segue con entusiasmo. Inoltre, per sua natura il festival cerca di offrire il più possibile spettacoli diversificati e dunque non è difficile intercettare pubblico di ogni tipo di età, o diverso anche nel tipo di formazione e aspettative. Insomma, è un festival che cerca di arrivare alla gente nel modo più diretto possibile, cercando di eludere filtri, selezioni, esclusività, ecc. Un festival "popolare" così come popolare era il jazz quando è nato, oltre un secolo fa… buona musica alla portata di tutti!