A "Jazz Meeting" Andrea Dulbecco, vibrafonista di Sentieri Selvaggi

"Mi trovo molto a mio agio - dice Dulbecco - negli anni abbiamo proposto al pubblico musica di compositori attuali come accadrà anche nella serata del 27. Raffrontarmi con i compositori è avvincente perché si crea un rapporto diretto con loro e si innesca una maggiore creatività".



Avete ampliato il pubblico della musica contemporanea in questi anni?

Sì, e credo si tratti di un’ottima cosa: poter ampliare il pubblico che segue questa musica era proprio il nostro scopo; questa tipologia di musica è ritenuta spesso complicata e “per musicisti”. In questi anni ci siamo accorti che non è così, noi iniziamo sempre le varie performance spiegando i brani al pubblico, servendoci di un linguaggio diretto che arriva a chi ci ascolta, un modo molto naturale per noi di porsi, che la gente in questi anni di attività ha molto apprezzato. Nelle nostre stagioni passiamo da Philip Glass a Pierre Boulez, compositori esteticamente diversi tra loro tra lo strutturalismo ed il minimalismo, rappresentarli per noi e sempre una “sfida” avvincente.



Come mai hai deciso di suonare il vibrafono?

L’ho “eletto” come mio strumento perché tra quelli della “famiglia” delle percussioni è quello che mi aiutava maggiormente nel jazz, territorio che in questi anni ho frequentato parallelamente a quello della musica contemporanea e che mi ha permesso di trovarmi a mio agio, sia nella dimensione della musica scritta che in quella della musica improvvisata.



All'inizio di questa stagione hai presentato un DVD sulla tua attività di vibrafonista...

Si intitola: “Tra musica contemporanea e jazz: conversazione con Andrea Dulbecco”. Lo hanno girato gli allievi del terzo anno della “Civica Scuola di Cinema” di Milano, ragazzi molto in gamba che oltre a realizzare delle riprese originali e creative mi hanno posto domande che mi hanno permesso di sviscerare diversi aspetti della mia musica. Lo hanno girato non solo dal punto di vista concettuale, ma anche evocativo e visivo, catturando varie mie performance in Sentieri Selvaggi con immagini, colori e situazioni accattivanti. Gli allievi della scuola negli anni passati avevano realizzato anche un documentario sul compositore Franco Donatoni.