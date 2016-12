A Jazz Meeeting il trombonista Mauro Ottolini

Martedì 12 luglio a "Umbria Jazz" il concerto di Mauro Ottolini e del suo collettivo Sousaphonix per presentare "Buster Kluster", progetto dedicato al grande divo del muto Buster Keaton, pubblicato in occasione del 50esimo anniversario della sua scomparsa. Il disco è la registrazione del concerto tenuto al Torino Jazz Festival, con l'esecuzione in diretta della colonna sonora durante la proiezione di "Seven Chances", film inedito di Buster Keaton. L'appuntamento per gli appassionati è al teatro Pavone di Perugia, nell'ambito di "Round Midnight". Ottolini ospite a "Jazz Meeting", ci parla delle sue sensazioni in attesa del concerto...

"Non ti nascondo che siamo onorati nel presentare a Umbria Jazz 'Buster Kluster' - racconta l'artista - nostro nuovo progetto dedicato a Buster Keaton che non è stato solo un grande attore e regista, ma nel nostro caso anche direttore d'orchestra, nel senso che le immagini del suo film proiettate sullo schermo, in realtà indirizzano la nostra musica che si apre all'improvvisazione, seguendo il film lo spettatore ha delle suggestioni che non vengono solo dalle immagini, ma ci auguriamo anche dalla nostra musica".

Cosa rappresenta per un artista poliedrico come te confrontarti con l'immagine?

Senza dubbio una sfida avvincente, dal momento che sono anche creatore di cartoni animati per i quali compongo anche musica, quindi potrei dire che quello dell'interazione tra musica ed immagine è il mio "pane quotidiano" dal momento che quando compongo o suono, ho sempre immagini davanti a me. Per la sonorizzazione delle immagini con i Suosaphonix usiamo strumenti convenzionali, dal momento che io sono trombonista ma anche non convenzionali, come oggetti vari che emettono dei suoni, con lo scopo di divertire ed intrattenere il pubblico. Per me non c'è distinzione tra l'attività di disegnatore e quella di musicista tutto è strettamente legato.

La musica nel caso di "Buster Kluster", "racconta" già cosa sta accadendo nel film Il concerto sarà preceduto, sempre il giorno 12, dalla presentazione del disco: alle 18 alla Libreria Feltrinellli di Perugia.