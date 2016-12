8 marzo, una festa per le donne

08:30 - Non sono trascorsi neanche troppi anni da quando, puntualmente, in questo periodo, "ottomarzisti" e "no8marzo" si affrontavano per capire se aveva ancora un senso la "Festa della donna". Se i primi (più donne che uomini) si appellavano alle radici storiche della ricorrenza, ai diritti negati e alle rivendicazioni femministe degli anni '70 ad essa legate, i secondi (più uomini che donne), facevano presente che una festa del genere correva il rischio di assimilarsi ad altre "tipo la giornata del panda", che anzi se festa della donna doveva essere, quella era da considerarsi tale ogni giorno. E l'8 marzo? Era diventato un'occasione per assistere a tristi spogliarelli maschili serali muniti di "free drink only for women" in altrettanto tristi party nel segno della mimosa.

Poi qualcosa è cambiato, e in questi ultimi anni si è riaccesa la fiamma intorno a questa giornata, che non è più nè una semplice data da ricordare per i nobili motivi di cui sopra e neanche un'inutile festa, ma un momento per fermarsi, riflettere, denunciare.



Il merito -si fa per dire- di aver riportato centralità alla festa delle donne, è di un paio di brutte parole nuove che abbiamo via via imparato a usare da quattro-cinque anni a questa parte e di altre parole altrettanto brutte che sono riemerse con più forza nella loro tragicità. Parliamo di femminicidio, di stalking, di violenze domestiche, di abusi, di stupri, di maltrattamenti.

Parole che riportano a storie che sono sempre esistite, storie che nella quasi totalità dei casi hanno come vittime le donne, storie che si traducono in numeri che fanno ancora paura.



Allo scorso 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fa riferimento il dato ufficiale sui femminicidi che riguarda il 2013, anno in cui in Italia c'è stata praticamente una vittima ogni due giorni: il bilancio è stato di 179 donne uccise, il 68% delle quali in ambito familiare. La buona notizia è che il numero delle vittime è calato negli ultimi 12 mesi (dal marzo 2014 al marzo 2015): gli omicidi con vittime femminili sono diminuiti del 22,6%, glil atti persecutori del 24,8%, le violenze sessuali del 22,31% e le percorsse del 17% (dati del Viminale). Merito di una legge più pesante nei confronti dei violenti, anche se sono ancora tanti, troppi, i casi di odio verso le donne.



Attenzione, non si tratta di un "problema" solo italiano. Dall’indagine dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali pubblicata lo scorso anno risulta che gli abusi nei confronti delle donne sono più diffusi in Nord Europa: prima è la Danimarca (dove il 52% delle danesi ha raccontato di avere subìto violenza fisica o sessuale dall’età di 15 anni), poi la Finlandia (47%), la Svezia (46%), l'Olanda, Francia e Gran Bretagna (44%). L’Italia, in questa triste classifica, è al diciottesimo posto, con un 27% che si traduce così: un'italiana su quattro ha subito maltrattamenti tra le mura domestiche. Va meglio rispetto ad altre nazioni europee, ma la percentuale è lo stesso da brividi.



E quindi serve questo 8 marzo delle donne e per le donne, serve a loro come serve agli uomini, serve scendere in piazza, non solo per sottolineare i diritti calpestati, ma anche per ricordare e raccontare, serve per "festeggiare" anche con le mimose quanto di buono si può fare nella prevenzione, nell'educazione e per trovare il coraggio di denunciare. Perché, non dimentichiamolo, troppe volte è il silenzio che genera "mostri" e "orchi", e lo stesso silenzio li salva.