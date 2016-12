Ytalent, l’innovativo progetto di ManpowerGroup per i giovani talenti

12:10 - Non solo esami e nozioni. In un mondo sempre più dinamico e multiculturale, dove il lavoro di gruppo rappresenta uno strumento indispensabile per il successo, è fondamentale per le aziende valutare i propri candidati sulla base delle loro capacità di relazione, di problem solving, di comunicazione, di adattamento e di gestione dello stress.

La ricerca di talenti è un aspetto importante per tutte le organizzazioni e formare queste risorse con la guida e la competenza di consulenti esperti, è il modo migliore per raggiungere quest’obiettivo.



YTalent, progetto ideato da ManpowerGroup, punta alla valorizzazione del merito e del talento offrendo a 50 giovani diplomati e laureati un percorso di formazione e lavoro destinato al consolidamento delle proprie “soft skills”, quelle abilità trasversali oggi necessarie per essere competitivi in ambito professionale.



Il progetto è dedicato alla generazione Y (i ragazzi nati tra gli anni ottanta e i primi anni duemila) e va alla scoperta dei tratti distintivi di un’intera generazione e della propria unicità, nella convinzione che i giovani talenti possano più di ogni altro fattore contribuire alla crescita delle organizzazioni. I giovani sono importanti per il nostro Paese e uno degli obiettivi di Manpower è quello di valorizzarli dando loro tutti gli strumenti necessari per l'affermazione professionale.



YTalent, prevede un percorso strutturato in fasi successive e annovera la collaborazione di Sky, della partnership di Adler, Dana e Rossopomodoro e di Cut-E e Intervieweb come partner tecnici.



Nella prima fase di questo percorso i candidati potranno inviare (fino al 18 settembre) la propria candidatura online per la posizione più adatta e rispondere alle domande di una survey per fornire maggiori informazioni sulle singole caratteristiche e capacità. I candidati che supereranno questo primo step verranno invitati via mail a svolgere un questionario di autopercezione delle proprie competenze trasversali.



Nella seconda fase i talenti selezionati parteciperanno a una due giorni di formazione gratuita che si terrà a Milano dal 23 al 24 ottobre.

Una full-immersion formativa durante la quale i talenti selezionati avranno la possibilità di incontrare le aziende e di discutere del loro metodo di lavoro, delle motivazioni, delle aree di sviluppo, dei propri punti di forza e dei propri limiti.



Le aziende, successivamente all’evento, potranno selezionare i candidati per un periodo di tirocinio (o altro contratto) di durata variabile (dettagliate e specifiche informazioni sono contenute in ogni singolo annuncio).



L’obiettivo di YTalent è, infatti, quello di offrire a giovani diplomati e laureati l’occasione di condividere un percorso che permetta di comprendere davvero come funziona il mondo del



Le candidature potranno essere inviate fino al 18 settembre 2014.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: http://www.manpower.it/ytalent