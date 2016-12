The Sweet Life Society: "Torniamo alla dolce vita"

16:14 - Si intitola "Swing Circus" l'album d'esordio degli The Sweet Life Society (i piemontesi Gabriele Concas e Matteo Marini), che prende il nome dal loro show, la prima serata electroswing in Italia. Sono i pionieri dell'italica scena electroswing e hanno lanciato la moda della musica vintage in Italia con la miscela di sonorità elettroniche e musica swing degli anni Venti e Trenta.

Come mai avete deciso di chiamarvi The Sweet Life Society?

The Sweet Life Society come un ritorno alla dolce vita a quell'epoca gloriosa che ha caratterizzato il nostro paese, una sensazione lontana.



E quando vi siete conosciuti?

Ci siamo conosciuti nel quartiere torinese di San Salvario dove abbiamo fondato il laboratorio artistico Flux Lab e successivamente dato il via al progetto, era il 2007.



Com'è nato il brano "Prima di ogni prima"?

La purezza nel fare qualsiasi cosa per la prima volta. Esprime il nostro amore per la musica vintage, che pur essendo di massa non era controllata da dinamiche sociali o economiche. Era musica pura: composta e suonata per dare sollievo. Era fatta così perché così era sentita nell'anima dell'artista: poteva essere negativa o positiva, ma non aveva sovrastrutture o dietrologie. Il testo è opera del nostro MC Moreno Turi e la sonorità è un naturale electroswing: un pezzo a cassa dritta a 130 bpm.



Qual è il filo che accomuna tutti i brani di "Swing Circus"?

Trovare un filo conduttore dell'album non è semplice, le tracce sono nate negli ultimi due anni e sono frutto di molteplici collaborazioni; la costante è la modalità di lavoro in studio che è quella di lasciare il musicista (solitamente jazzista) libero nell'utilizzare il proprio linguaggio su una base elettronica; questo e' l'elemento che ci caratterizza e che dà il suono electroswing appunto.



Che cosa avete imparato dalle vostre numerose esperienze live all'estero?

All'estero abbiamo avuto la fortuna e l'occasione di poterci esibire di fronte a un pubblico attento e pronto ad ogni tipo di genere musicale che proponiamo duranti i nostri live, ottenendo sempre un ottimo feedback. Esibirsi in festival esteri quali Glastonbury, BoomTown, Big Chill e tanti altri di da oltre tutto la favolosa opportunità di poter passare dall'essere artista all'essere pubblico, e di poter così arricchire la tua esperienza musicale grazie alle esibizioni delle altre band.



Quando vi rivedremo in Italia?

I prossimi live in “casa” saranno il festival “Musica e Dintorni” a Piozzo (Cuneo) il 24 luglio, un festival in provincia di Terni l'1 agosto, il “Vittoria Jazz Festival” in Sicilia il 3 agosto, e l'importante rassegna musicale pugliese “La Ghironda” dove ci esibiremo in due date, il 5 e 6 agosto, poi sarà di nuovo la volta dell'Inghilterra.



Quali artisti internazionali apprezzate tra quelli che hanno riportato in auge lo swing?

Sicuramente riteniamo che la band d'eccellenza dell'Electro Swing siano i parigini Caravan Palace, vi consigliamo di andare ad ascoltare i loro album e di vederli in un concerto dal vivo, semplicemente sensazionali. Altri producer che ci piacciono molto nell'ambiente sono l'irlandese Dj Kormac e l'austriaco Dunkelbunt.