TELEBESTIARIO di Francesco Specchia

12:42 - Il climax si è avuto sul rivolo di mascara. E’ stato quando una biondina (mi dicono essere tal Tara, o forse Giorgia, o Sonia, mi sfugge la matassa narrativa…), dopo aver osservato da un tablet, accompagnandolo da smorfie, il maldestro tentativo di flirt del proprio fidanzato con un’altra; è stato quando la biondina ha minacciato di spezzare le gambe all’altra, ammettendo però di stare con un idiota, e il presentatore, scosso dalla catatonia e, pareva leggere su un copione immaginario: “Sì, sei stata con un idiota, ma non hai idea di cosa c’è ancora, proseguendo nel programma..”; be’, è stato in quel preciso istante di Temptation Island (Canale 5, giovedì prime time), che ho pensato: “ecco, è tornata l’Accademia della Truzza, la scuola d’arte drammatica di Maria De Filippi”.

Confesso: ho un pregiudizio. Ritengo il reality Uomini e donne la strage degli innocenti dei sentimenti. Per me non dovrebbe essere mostrato in pubblico, se non a chi abbia commesso reati penali superiori a tre anni per dolo o colpa grave. Ovviamente mi rendo conto che la scuola è quella nobile di Matarazzo e dei telefoni bianchi. E ovviamente so che è tutta fiction: le gelosie, l’accanimento amoroso, i baci sferrati davanti alla telecamera. Ma continuo a non capacitarmi che, nello stesso corpo, abitino la De Filippi di Amici e la Maria di Uomini e donne. Pregiudizio, ripeto. Ora, Temptation Island, ex format Fox di una quindicina d’anni fa e già condotto da Maria (col titolo “Vero amore”), è una sorta di Uomini e donne feriale ma con la dichiarata mission di istigare al tradimento. Strano come alla Fox abbiano inconsciamente copiato la De Filippi. Naturalmente la regia è ottima e la sceneggiatura - dialoghi compresi- nel suo genere avvincente. Poi si può discutere sul genere, appunto, che non è il mio. Quando osservo Manfredi geloso dalla sua compagna Giorgia “attratta da altri tentatori”; e sento frasi del tipo: “Io ho mille dubbi. Voglio delle conferme del fatto che lui sia ancora innamorato di me: dubito che lo sia”, penso che la mutazione sia irreversibile, e l’esperimento scientificamente interessante. Ha fatto anche un discreto 15% di share. Un temporale estivo e passeggero che, astutamente, il direttore di Canale 5 Scheri ha messo lì, giusto per rinfrescare i palinsesti.