Social Recruiting: Linkedin vince la medaglia d’oro tra i Social Nets

12:52 - Concludiamo il nostro mini viaggio nel mondo del social recruiting, parlando di Linkedin, leader indiscusso tra i professional network che fa incontrare e dialogare ogni giorno individui, aziende, comunità e business a livello globale. In rete è possibile trovare una miriade di informazioni relative ai diversi scopi e tecniche di utilizzo di Linkedin, quindi in questo post cercheremo di concentrare la nostra attenzione sulle potenzialità dello strumento per la ricerca di lavoro.

Ricordate innanzitutto i tre motivi principali per i quali diventa oggi fondamentale essere presenti su Linkedin:

• Identità on line: rafforzare la propria identità on line, consente di esprimere al meglio il proprio personal branding e incrementa la propria visibilità.

• Networking: instaurare e sviluppare una rete di valore arricchisce il proprio capitale di relazione verso e attraverso il quale affermarsi professionalmente nel campo di competenza.

• Insights: essere sempre aggiornati su ciò che interessa se stessi e la propria rete, agevola lo scambio consapevole e di valore.



Passando in rassegna il profilo, biglietto da visita e CV al tempo stesso, assicuratevi di curarlo in ogni dettaglio, affinché emergano le vostre caratteristiche distintive.

• Headline: è la prima informazione, dopo il nome e la foto (su quest’ultima non aggiungiamo altro rispetto a quanto più volte detto circa l’importanza che sia professionale e riconoscibile). Dedicate un po’ di tempo a pensare come volete che gli altri vi definiscano e riconoscano immediatamente. Queste poche parole devono rappresentarvi in pieno.



• Summary: è il vostro profilo, è la prima impressione che lasciate in chi legge. Costruitela bene. Non più di 10 righe nelle quali fare emergere la vostra personalità ed il valore professionale che portate o potete portare nel lavoro, le vostre competenze e i vostri obiettivi. Facile? Provateci un po’… • Keywords: dosate sapientemente le parole chiave che riconducano alle vostre capacità e/o alle attività professionale e per le quali desiderate essere contattati.



• Experience: siate sintetici ed efficaci nel raccontare le vostre esperienze più significative, cercando di puntare l’attenzione su specifici risultati raggiunti e competenze sviluppate. Aggiungete se possibile, elementi multimediali (progetti, video) che presentino spaccati del vostro lavoro.



• Education: inserite le tappe fondamentali della vostra formazione, ciò che ha contribuito alla vostra crescita professionale e che vi accredita su competenze specifiche.



• Endorsement: siate generosi nel segnalare le persone che conoscete bene e delle quali potete confermarne realmente le competenze. Ricordate che in rete vale la regola di dare, prima di ricevere e a questo proposito non abbiate timore di chiedere una segnalazione alle persone con cui avete collaborato.



• Connections: lavorate con costanza allo sviluppo della vostra rete coerentemente ai vostri obiettivi ed interessi professionali.



E adesso 4 “C", quattro "come" rendere efficace la vostra ricerca di lavoro:

• Cercare - Fate una ricerca accurata delle realtà aziendali o interlocutori chiave (selezionatori) e “seguiteli”: in questo modo sarete certi di ricevere i rispettivi aggiornamenti e di non mancare informazioni importanti per la vostra attività. Nella sezione “offerte di lavoro” potrete consultare tutti gli annunci pubblicati da aziende o recruiter: usando bene i filtri della ricerca avanzata ottimizzerete i tempi ed il focus della ricerca. Salvate le ricerche più importanti in modo da tenere traccia delle vostre attività e delle eventuali candidature inviate.



• Connettersi - Personalizzate la vostra richiesta di contatto, inserendo una brevissima presentazione e il motivo della richiesta di contatto: anche semplicemente riferendovi ad un annuncio che avete letto o al ruolo della persona che state contattando all’interno dell’azienda. Ricordate che anche questa è una buona occasione per esprimere al meglio chi siete, la vostra unicità. Approfittatene!



• Condividere - Potenziate la vostra presenza con un’esposizione adeguata, attraverso la partecipazione a gruppi di discussione. Scegliete quelli dove potete esprimere un valore in termini di competenza e portate vostri contributi di pensiero, riflessioni, informazioni e quanto vi sembra utile condividere con il gruppo.



• Coltivare - Sviluppate e curate il vostro network di relazione, mantenendo i contatti freschi. Aggiornatevi di tanto in tanto sulle novità delle persone che conoscete (cambi di azienda, promozioni, pubblicazioni…) e testimoniate con un messaggio, un “consiglia”, un commento che state partecipando a quel cambiamento. Rafforzate poi le vostre relazioni con incontri di persona.

Anche in questo caso assicuratevi di utilizzare Linkedin all’interno di una strategia più ampia di ricerca lavoro, non trascurando di tenere aggiornati anche gli altri profili social sui quali state puntando.



Ricordate sempre le tre regole che decretano il successo del vostro Personal Branding: chiarezza, esprimete bene chi siete e soprattutto chi o cosa non siete; consistenza, condividete contenuti rappresentativi delle vostre competenze e dei vostri obiettivi e costanza, partecipate con regolarità ed assiduità alla vita “social” della vostra rete, per essere costantemente visibili e aggiornati.





Naviga l'infografica. Per ingrandirla clicca qui.