15:31 - Mai più senza "Selfie". Il prestigioso Oxford Dictionaries l'ha eletta "Parola del 2013". Ma cosa è un esattamente? Secondo lo stesso dizionario una "fotografia presa da se stessi, in genere scattata con uno smartphone o una webcam e immediatamente condivisa sui social network". Il suo primo uso risale al 2002, nel post di uno studente australiano che, ubriaco, si era scattato una foto in condizioni "precarie". Da allora, complice la diffusione di cellulari con fotocamera e il boom dei social network, è esploso fino a diventare un fenomeno incredibile.



D'altronde i numeri sono da record. Il suo uso è aumentato del 17mila per cento in 12 mesi, trasformandolo da tecnicismo per i patiti del Web in un termine utilizzato da chiunque. E in giro ne abbiamo visti davvero di tutti i tipi. Dai selfie di cantanti, attori, capi di stato e calciatori a quelli di persone comuni in situazione del tutto normali. Dagli autoscatti con i propri animali, a quelli in luoghi esotici. Dalle situazioni più tranquille e intime a quelle più estreme. Insomma, ogni posto è buono per un selfie. Proprio per questo chiediamo a voi lettori di mandarci i vostri autoscatti che pubblicheremo nelle nostre fotogallery. Non siate timidi: d'altronde, se non è condiviso, che selfie è?



CLICCA QUI PER MANDARE A TGCOM24 IL TUO SELFIE



o invialo direttamente a tgcom@mediaset.it specificando nell'oggetto "Tgcom24 selfie" e autorizzando la redazione a pubblicare l'immagine.



Per chi usa un iPad la procedura più semplice è prima farsi la foto, poi cliccare qui, premere un'area del testo per qualche secondo, e allegare la foto quando si visualizza la scritta "inserisci foto o video"



Non verranno pubblicate le foto di minori



GLI AUTOSCATTI DEI LETTORI - 1



GLI AUTOSCATTI DEI LETTORI - 2



GLI AUTOSCATTI DEI LETTORI - 3



GLI AUTOSCATTI DEI LETTORI - 4