Scegli e ricorda di essere felice: basta un post su Illuminiamoilmondo

Alzi la mano chi non ha mai fatto colazione con caffè, brioches e social network. Nell'Anno Decimo dopo Facebook praticamente nessuno sa resistere alla tentazione di scorrere la propria timeline sin dalla mattina presto: chi per curiosità, chi per noia, chi per scegliere di essere felice. Nell'ultima categoria rientrano al momento i 2.121 iscritti a illuminiamoilmondo, uno dei gruppi più stimolanti tra i social italiani.



Con cadenza quotidiana i membri pubblicano anche di primissima mattina foto e post con il preciso intento di illuminare la vita delle altre persone. “Vogliamo orientare chi ci segue a cercare attorno a sè ciò che è bello e che, condiviso, può aiutare altre persone a stare meglio” sintetizza a Tgcom24 Paolo Borzacchiello, ideatore del progetto gomito a gomito con Sara Ceitanya Ronchi.

Poca new age e molta chimica - Tra le fondamenta dell’iniziativa una certezza: il nostro cervello è spinto a ricercare quello che ognuno di noi gli chiede. Se da bamboccioni vogliamo evolverci l’attenzione andrà su annunci immobiliari e/o cartelli Affittasi. Se il sogno è di garantire la sopravvivenza della specie ai nostri occhi non compariranno che pancioni e/o carrozzine. Il meccanismo si chiama sistema attivante reticolare ed è il motore dell’intero gruppo. Illuminiamoilmondo è cresciuto col passaparola social: chi diventa membro lascia un post, una foto o un video che contenga ed esprima felicità o positività. Un commento, una condivisione e la giornata si incanala sui binari giusti. Il messaggio può essere personale oppure un pensiero famoso: non conta l’origine bensì la finalità. Ossia aiutare il prossimo ad essere felice.



Dal social al sociale - Il gruppo ha presto messo radici ben salde in Rete, sia quella di Zuckerberg, sia quella classica (illuminiamoilmondo.it). I membri, diversamente da altre realtà virtuali, ci mettono la faccia e, post dopo post, sono nate una serie di iniziative: le cene tra iscritti, un libro edito da Punti di Vista & Leonardo 2000 con 50 post e altrettante foto dei soci, la prima convention a livello nazionale (oggi a Milano) dopo decine di incontri locali.



E due iniziative benefiche: nel 2013 i soldi di cene tra soci e raccolte varie andarono all'associazione "La fuerza del Corazon" in Argentina. Nel 2014 i fondi verranno destinati (e in parte lo sono già) all'associazione "Amici del centro Vittorio di Capua" attiva nel settore della riabilitazione equestre per bimbi disabili. La felicità è sempre più social e a portata di mano