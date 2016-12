Previsioni Manpower: migliorano le prospettive di assunzione

18:05 - ManpowerGroup Italia ha diramato oggi i dati riguardanti l’indagine trimestrale denominata Previsioni Manpower sull’Occupazione che mette, in evidenza, un leggero miglioramento per chi sarà in cerca di occupazione nei prossimi tre mesi. Ciò nonostante le prospettive di assunzione rimangono ancora basse.



L’indagine è stata condotta su un campione rappresentativo di 1.001 datori di lavoro italiani che riferiscono intenzioni di assunzione ancora pessimistiche ma in leggero miglioramento, per il quarto trimestre 2014. Il 4% di loro si aspetta di incrementare il proprio organico, il 10% prevede invece un calo nelle assunzioni, mentre per il 78% non vi sarà alcuna variazione.



Sulla base di questi dati, e a seguito degli aggiustamenti stagionali, la previsione sull’occupazione si attesta a quota -3%. Rispetto al trimestre precedente, però, le prospettive di assunzione sono aumentate di 5 punti percentuali e migliorate di 11 punti rispetto all’anno precedente.



Le prospettive di assunzione migliorano inoltre in otto dei 10 settori industriali, sempre rispetto allo scorso anno, e in tre delle quattro regioni, rispetto al precedente trimestre.



“Malgrado tutti i principali indicatori economici rimangono negativi per l’Italia”, ha dichiarato Stefano Scabbio, Presidente e CEO di ManpowerGroup Italy e Iberia, “le previsioni ci mostrano più ottimismo rispetto al passato. I prossimi mesi saranno fondamentali per far uscire l’Italia dalla palude e una nuova riforma del lavoro può creare ottime opportunità di crescita. L’attenzione deve essere però posta su un incremento della flessibilità e sulla creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani. Inoltre, Expo Milano 2015, di cui ManpowerGroup è Official HR Premium Partner, deve essere un’ulteriore e importante occasione da sfruttare per il rilancio del Paese.”



Nel dettaglio, l’indagine condotta da Manpower Group è relativa al prossimo trimestre e rileva:

- Le prospettive di assunzione, pur rimanendo negative (-3), registrano un aumento di 5 punti percentuali rispetto allo scorso trimestre e, un miglioramento di 11 punti rispetto all’anno precedente. Dal secondo trimestre del 2012 questa, risulta essere la migliore previsione trimestrale.

- I datori di lavoro in tutte e quattro le regioni si aspettano una riduzione del personale nel corso dei prossimi tre mesi. Le previsioni per il nord-ovest sono più forti di 6 punti percentuali, mentre si segnala un aumento di 4 e 3 punti percentuali in Italia centrale e nel nord-est.



- Rispetto il trimestre dell’anno precedente, le prospettive di assunzione migliorano in otto dei 10 settori industriali. Tuttavia, i datori di lavoro segnalano intenzioni di assunzione più deboli, in particolare nei settori di elettricità, gas e acqua e costruzioni.



- Per la prima volta il MEOS include un confronto tra dimensioni aziendali. I datori di lavoro che rientrano nelle categorie “Grandi aziende” (con 250 o più dipendenti) e “Medie aziende” (50-249 dipendenti) prevedono un aumento del personale mentre, è previsto un calo del numero di dipendenti nelle piccole aziende (10-49 dipendenti), e nelle micro-aziende (meno di 10 dipendenti).



Guarda l'infografica. Se non visualizza la tabella, clicca qui.