Mondiali, il lato sexy del Brasile

22:28 - Rio de Janeiro ha la fama di esser la città più sexy del mondo. Già, perché quel panorama tutto curve - formato dalla Bahía de Guanabara, dal Pão de Açúcar e dal Corcovado - fa da fantastico sfondo ad altre curve, quelle sfoggiate dai carioca muscolosi e da procaci ragazze, capaci di camminare come ballano il samba. Roba da stregare qualunque turista, innocentemente arrivato al Maracanà con la semplice intenzione di seguire le partite della Copa do Mundo.

Sarà il maggior numero di stranieri in città, ma è risaputo che in tempi di Mondiali gli incontri fatali tra carioca e turisti aumentano. E come se non bastasse, anche le coppie locali hanno la possibilità di godersi molto più tempo insieme, complici le festività straordinarie dichiarate dal sindaco Eduardo Paes, che per prevenire il traffico nelle strade ha pensato bene di far "chiudere" la città come fosse domenica ogni volta che si disputa una partita al Maracanà e in qualunque data giochi la Nazionale del Brasile.

Risultato: finora, in due settimane di Mondiali ci sono stati ben 7 giorni di festività straordinarie. Più che sufficienti per trovare o ristabilire l'armonia ideale anche... sotto le lenzuola: con la tv sintonizzata sulle partite, dal divano al letto il salto è breve, per non parlare degli "incontri" internazionali tra fan ed eventuali post-partita piccanti.



Ancora meglio, poi, se si stuzzica l'eros con un nuovo completino nei colori della propria nazionale. Quei furboni dei Brasiliani non si sono fatti trovare impreparati e, se da parte di "lei" è scattata da tempo la ricerca della lingerie verde-oro più sexy (come un succinto body verde smeraldo con boa di piume gialle, avvistato a Copacabana nella vetrina del negozio di articoli erotici al 63 di rua Domingos Ferreira, oppure le immancabili mutandine alla brasiliana, in vendita anche online), "lui" aspetta il momento migliore per sfoggiare il preservativo alla caipirinha, una novità venduta da tutte le farmacie di Rio in occasione della Copa do Mundo.



Che il condom sia un modo alternativo di tifare per la squadra preferita? Già "Playboy" aveva lanciato qualche mese fa simpatiche "camisinhas" (come si chiamano qui i preservativi) con i colori di 6 nazionali, inclusi quelli della temutissima rivale Argentina... e la sfida non poteva cadere nel vuoto!

In ogni caso l'estrema apertura di mentalità è una prerogativa della cultura carioca e, proprio perché qui non si pongono limiti alle preferenze sessuali tra individui adulti e responsabili, le iniziative di prevenzione sono assolutamente efficienti. E divertenti come solo a Rio può accadere: per la campagna "Proteggi il tuo gol" è stato coinvolto un estroso gruppo di travestiti che distribuisce condom gratuiti nelle principali vie della sexy-metropoli.



Insomma, restare single a Rio ai tempi dei Mondiali é impossibile: persino l'asessuata mascotte-armadillo Fuleco è stata avvistata in un ballo estremamente sensuale mentre sfilava con le miss su un carro musicale in stile carnevalesco...