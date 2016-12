Mondiali, festa anche per le famiglie

11:42 - A Rio de Janeiro è arrivata una ruota panoramica da far invidia a quella di Londra. Costruita sul prato verde dell'Ippodromo, la nuova ruota carioca offre una vista privilegiata sul Corcovado e sul resto della cittá: un vero must, insomma. L'opportunità per salirci, per di più, è limitata alla durata dei Mondiali di Calcio perché fa parte delle attrazioni temporanee del Parque da Bola insieme a una fitta lista di eventi quali sessioni di body painting con i colori della nazionale preferita, palestre di percussioni brasiliane, mini-partite di calcio e giochi à go-go all'ombra della ruota di Rio.

Il Parque da Bola è uno dei due grandi parchi tematici allestiti in città in occasione della Copa do Mundo. L'altro, un'inconfondibile "astronave" atterrata sulla spiaggia di Copacabana, è il Fifa Fan Fest: uno schermo grande come un grattacielo e un villaggio di attrazioni tutt'intorno, dalla capacità di 20.000 persone, studiato anche per i tifosi più giovani.

In una delle strutture prefabbricate, sponsorizzata da una grande marca di detergenti per l'infanzia, i bambini possono infatti entrare accompagnati da un adulto, registrarsi e seguire le partite in tranquillità dal salone superiore, allestito con giochi e materiale da disegno, oltre a partecipare al programma di solidarietà infantile CareInspiresCare, che distribuisce prodotti in omaggio ai piccoli bisognosi.



Non sono, queste, le uniche soluzioni di intrattenimento per minori - o "mirim", come sono chiamati qui - a Rio de Janeiro. I bambini tendono a essere oggetto di enorme attenzione da parte degli adulti e in molti parchi pubblici è facile incontrare un "baixo bebé", ovvero un'area giochi a disposizione delle mamme (o delle tate) con i loro piccoli, cosí come ogni condominio di livello medio-alto mette ormai a disposizione un intero piano per i suoi giovani inquilini, attrezzato come meglio si preferisce: è il playground, un fenomeno battezzato all'inglese ma brasilianissimo. Tanto che negli ascensori basta premere il tasto "P" per arrivare al piano playground, appunto.



Con l'arrivo del benessere, da una quindicina di anni a questa parte l'intrattenimento infantile si è trasformato in una vera e propria "industria" di catering, attori e animatori, noleggio di vestiti e addirittura progettazione e realizzazione di scenografie per le feste dei bambini. Non solo le famiglie decisamente benestanti, ma anche quelle che risparmiano per arrivare a fine mese fanno di tutto per assicurare ai propri figli un compleanno come si deve nelle Casas de Festas aperte in tutta la città. Si tratta di locali creati apposta per i bambini da zero a 15 anni circa, con tanto di buffet e ogni sorta di gioco e animazione, da affittare per un giorno.



Nel quartiere residenziale di Botafogo, il primo ad aprire nel 1999 e tuttora leader nel settore è Espoleta. Con la capacità per 200 invitati, accetta prenotazioni per gruppi a partire da 50 bambini (ed eventuali adulti, accompagnatori) con prezzi a partire da 6.000 R$ (2.000 €) durante i giorni della settimana e da 10.000 R$ (3.300 € circa) nel weekend. In cambio si possono scegliere menù, tipo di scenografia e giochi a tema nonché la presenza di maghi, ballerini, addirittura rappresentazioni teatrali... a seconda del budget messo a disposizione dai genitori.



"Siamo giá prenotati praticamente per ogni giorno dell'anno da qui a maggio del prossimo anno" dichiara Francine Varela, responsabile dello spazio, che ci tiene a sottolineare: "in occasione delle partite dei Mondiali teniamo accesi i megaschermi tv, ma per il resto privilegiamo l'interattività... A proposito, in questi giorni è arrivata, tra le scenografie a tema, una miniatura dello stadio Maracanà e tanto di Coppe del Mondo da distribuire ai migliori mini-giocatori". Del resto il calcio fa parte della cultura locale e al piano superiore dello spazio è disponibile in ogni occasione un piccolo campo per partite live e immancabili videogiochi tematici compreso il Wii. Viziatissimi, questi piccoli tifosi brasiliani della nuova generazione, tanto far sembrare le nostre partite in cortile sotto casa un'iniziativa da poveracci!