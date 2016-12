Milagro: "Cantiamo la sete del prendersi cura di sé"

16:03 - I Milagro (Francesco Cavazzuti, Antonio Capolupo e Tommaso Stanzani) sono tornati. Il 16 settembre esce il nuovo album della "Fino a toglierci la sete". I tre hanno partecipato al 58esimo Festival Di Sanremo con il brano "Domani", il riscontro è positivo e l'ex etichetta discografica Emi ristampa il loro primo album "Dieci gocce di veleno" del 2006, apprezzato dal pubblico e dalla critica. Tra le loro esperienze tra live e incontri l'esperienza di autografare una copia del loro disco per Ben Harper. Arriva il momento del secondo capito discografico ma tutto si ferma fino al 2014.

Come mai avete scelto di fermarvi?

In quesi tre anni siamo cimentati in nuove esperienze musicali, fino al momento in cui il desiderio di raccontarsi in un nuovo album è riemerso prepotente.



Cosa ricordate dell'esperienza di Sanremo?

Sono tante le suggestioni che ancora oggi riecheggiano, dai ritmi promozionali frenetici di quei giorni e notti insonni, agli istanti palpitanti che hanno preceduto la nostra prima esibizione all’Ariston accompagnati dall’orchestra.



Che consigli vi ha dato Ben Harper?

Più che consigli veri e propri è stata una grande lezione avere avuto il privilegio di conoscere un artista di questo calibro e di straordinaria semplicità e umanità.



Come e quando avete iniziato a lavorare su "Fino a toglierci la sete"?

Tre anni fa abbiamo rimesso in moto il progetto concedendoci tutto il tempo necessario per la lavorazione del disco, attraversati da una nuova linfa creativa generata anche dall’arrivo di un nuovo componente nella band, Tommaso Stanzani. Chiusi in sala prove, lavorando quotidianamente fianco a fianco sulle idee, abbiamo trasformato le nostre suggestioni in nuove canzoni. Un’esperienza che ha ci ha permesso di consolidare il nostro feeling artistico e approdare alle registrazioni dell’album, affiancati dal nostro co-produttore e fonico Roberto Priori con il quale abbiamo vestito i brani uno ad uno.



Qual è il filo conduttore di tutti i brani?

Solo a disco finito, quasi fosse un’autoanalisi fatta a posteriori, ci siamo accorti di quanto la ricerca di sé fosse il filo conduttore di tutto il disco. Ricerca intesa come percorso interiore compiuto da ognuno di noi verso la consapevolezza di sé nelle diverse esperienze dell’esistenza.



Come mai avete scelto proprio questo titolo?

“Fino a toglierci la sete” ci è apparso immediatamente il titolo più evocativo per rappresentare il nuovo album ed il nostro ritorno. Una sete intesa come bisogno impellente di prendersi cura di sé e dei propri bisogni primordiali e che presto ritornerà a scuoterci...



Pensate di riproporvi per Sanremo?

Se ci fosse data la possibilità senza dubbio, Sanremo resta tuttora la più grande vetrina promozionale nazionale, una occasione per poter proporre al grande pubblico il frutto di un lavoro costruito negli anni.



Avete in programma un tour?

Certamente, il live è la dimensione prioritaria per una band come la nostra, nata con l'intento di proporre dal vivo nel modo più istintivo e sanguigno la propria identità. Il tour è iniziato già in primavera e proseguirà per tutto l’inverno, stiamo definendo proprio in questi giorni il calendario. Tutte le date saranno indicate sul nostro sito ufficiale www.milagroband.it